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▲LINE攜手「怪奇事物所」與RE-THINK推出全新公益動態貼圖，一組24張售價72元，限時販售至12月16日，扣除平台費用後，所得全數捐助淨灘及環保行動。（圖／LINE提供）

LINE公益貼圖72元限時開賣！只賣到12月16日

▲LINE公益貼圖計畫自2019年推動至今已邁入第8年，歷年關注兒少扶助、全民防疫及情感教育等議題，2026年首度以環境永續為主題。（圖／LINE提供）

LINE今（15）日宣布，攜手人氣創作者「怪奇事物所」及環保團體RE-THINK重新思考，推出全新公益貼圖「怪奇事物所 X RE-THINK：所長的重新思考」，一口氣帶來24張超有梗的動態貼圖，包括「莫忘世上垃圾多」、「再買剁手」等搞笑台詞，每組售價72元，即日起開賣至12月16日，扣除iOS及Android平台費用後，銷售所得將全數捐出，支持全台淨灘及環保行動，讓民眾買貼圖也能順手做公益。LINE這次的公益貼圖由擅長幽默冷知識的「怪奇事物所」操刀，將原本嚴肅的環保議題，變成日常聊天就能派上用場的搞笑貼圖，也是LINE公益貼圖首次採用動態形式，讓角色表情及動作更加生動。全套24張貼圖包含「莫忘世上垃圾多」、「再想想」、「再買剁手」、「這還好吧！？」、「我對不起社會」、「這個我們不收」、「不許你胡說」等趣味語句。公益貼圖計畫從2019年推動至今已邁入第8年，過去曾關注弱勢兒少、全民防疫及情感教育等議題，今年則將焦點放在環境永續。根據環境部統計，截至2026年9月，全台仍有約40.5萬公噸裸露堆置垃圾待處理。LINE希望藉由這次跨界合作，將垃圾減量、資源回收等環保觀念融入日常對話。LINE台灣貼圖暨創作者事業部副總經理呂苔君表示，希望透過有趣的溝通方式，讓環保議題更容易走進生活，也讓民眾以輕鬆、低門檻的方式參與公益。「怪奇事物所 X RE-THINK：所長的重新思考」已於10月15日正式上架LINE貼圖小舖，一組24張動態貼圖售價72元，限時販售至2026年12月16日。銷售所得扣除iOS及Android平台費用後，將全數捐贈給RE-THINK重新思考環境教育協會，支持淨灘及環境保護專案。