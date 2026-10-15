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台股今（15）日殺聲隆隆，終場崩跌1655點，失守47000點，外資更在台股瘋狂提款3025.55億元，創單日外資最大賣超紀錄，新台幣兌美元同樣狂瀉，一度貶破32.4元，大貶3.79角，尾盤央行再度出手力挽狂瀾，新台幣最後收在32.265元，還是重貶了1.92角，光台北外匯市場成交量就爆出70.30億美元。累計本周新台幣已重貶3.9角。根據中央銀行統計，以今日台北外匯市場下午4點收盤的匯價來看，美元指數跌了0.15%，主要是歐元反彈漲了0.11%，亞洲主要貨幣以新台幣兌美元單日貶0.6%最多，再來是韓元貶值0.52%，新加坡幣貶0.1%，日圓升值0.3%，人民幣也升0.01%。不過，今日亞洲主要股市也都跌，韓國跌8.19%，日本跌4.55%，台股跌3.41%，上海跌2.37%，香港跌1.46%，新加坡跌0.68%。新台幣兌美元今日也跟著台股狂瀉，主要是外資狂砍台股並匯出，單日賣超台股再創新高達到3025億元，新台幣盤中一度貶破32.4元，下探32.452元，大貶3.79角，尾盤在央行進場阻貶之下，貶幅才有所收斂，但終場還是重貶了1.92角，收32.265元。而累計這周新台幣已重貶了3.9角，從10月8日收盤價31.875元，一路貶到今日的32.265元，至於能否止貶？匯銀人士認為，還是要看台股表現及外資動向，當然，央行態度也是關鍵。