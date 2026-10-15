本土劇男星傅子純6月初因為急性血癌猝逝，他的老婆李佳綺（Corrinna）為了完成和亡夫生前環遊世界的約定，帶著傅子純的人形立牌四處旅遊，昨（14）日李佳綺從國外返台，在機場見到好友錢君仲帶著傅子純穿拖鞋的立牌為她接機，當場摀嘴痛哭。
錢君仲帶看板驚喜接機 傅子純老婆淚灑機場
曝光的影片，男星錢君仲帶著好兄弟傅子純的人形立牌現身機場，傅子純遺孀李佳綺一到入境大廳看到亡夫的立牌，表情從驚訝大笑立刻變為流下感動的淚水，還一度摀著嘴大哭，最後和接機的友人緊緊擁抱，場面相當感人。
李佳綺發文感謝錢君仲等人，「在回台灣那趟飛機上，眼淚一直無法控制的滑落，以往我回國老公再忙也會來接我回家，而貼心你們再次讓我感動帶著子純來接我回家，雖無血緣關係但已在我生命中成為最重要的家人之一，未來我們一起更好。」
傅子純老婆從事旅遊業 拿亡夫看板環遊世界
李佳綺從事旅遊業且專辦佛教宗教參訪團，因此在傅子純突然過世後，她帶著亡夫的人形立牌到各地旅行，足跡踏遍淡水、台中、嘉義、雲林、宜蘭、印尼峇里島、印度達蘭薩拉等地，以帶著傅子純繼續看世界的方式，延續兩人的愛與共同回憶，李佳綺也在文末寫下「我們會找到彼此的」、「定位永遠為你開著」等文字，傳達對亡夫的思念。
資料來源：Corrinna Lee臉書
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曝光的影片，男星錢君仲帶著好兄弟傅子純的人形立牌現身機場，傅子純遺孀李佳綺一到入境大廳看到亡夫的立牌，表情從驚訝大笑立刻變為流下感動的淚水，還一度摀著嘴大哭，最後和接機的友人緊緊擁抱，場面相當感人。
李佳綺發文感謝錢君仲等人，「在回台灣那趟飛機上，眼淚一直無法控制的滑落，以往我回國老公再忙也會來接我回家，而貼心你們再次讓我感動帶著子純來接我回家，雖無血緣關係但已在我生命中成為最重要的家人之一，未來我們一起更好。」
李佳綺從事旅遊業且專辦佛教宗教參訪團，因此在傅子純突然過世後，她帶著亡夫的人形立牌到各地旅行，足跡踏遍淡水、台中、嘉義、雲林、宜蘭、印尼峇里島、印度達蘭薩拉等地，以帶著傅子純繼續看世界的方式，延續兩人的愛與共同回憶，李佳綺也在文末寫下「我們會找到彼此的」、「定位永遠為你開著」等文字，傳達對亡夫的思念。