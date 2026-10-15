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由TVBS和三立電視共同舉辦的台北市長電視辯論會今（15）日舉行二次協商，確定在10月31日中午12時至下午2時舉行，地點則在TVBS新聞台。但由於當天下午2時也是同志大遊行，外界關注兩人是否會參加。台北市長蔣萬安陣營、藍委羅智強表示，是沈陣營要求下午舉辦，因為早上要出席民進黨議員競選總部成立，蔣陣營強烈反對，認為不能耽誤同志遊行的時間，雙方一度陷入僵局，最後主辦單位拋出折衷方案，改為中午舉行，雙方才決定。羅智強說，今天要肯定民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總幹事吳思瑤，終於已有決策代表權的身分出席協商，結果也很圓滿，就是10月31日舉行辯論，當然中間有些小火花，但不妨礙最後結果圓滿達成。不過羅智強也批評，當初吳思瑤提出的方案是在下午舉辦，因為早上有很多民進黨議員競總成立，他非常詫異，因為下午是同志遊行，怎麼會挑下午舉辦，所以強烈反對。他說，相信國民黨議員們知道蔣萬安為了讓市民了解市政去辯論，一定會非常樂意讓蔣以辯論優先。羅智強說，他們的原則很清楚，就是不能耽誤同志遊行的時間，沈伯洋跟吳思瑤先前口口聲聲稱蔣萬安要挑10月31日，想害沈不能參加同志遊行，但事實上10月31日有早上、下午跟晚上的時段，可以避開同志遊行，但沈陣營還是跟同志預告，說萬一有辯論無法參加的話，要跟大家說拍謝。羅智強也說，如果大家覺得當天晚上時段不合適，早上也可以接受，可以調整蔣萬安行程，但雙方有點僵持，沈陣營要下午，他們不希望耽誤同志遊行，最後是主辦單位提出折衷案選擇中午，這樣早上可以出席競總活動，下午同志遊行也能參加。「誠實為上啦」，羅智強批評，吳思瑤剛剛說這時間是她提出的折衷案，「吳思瑤不要搶功啦！這是主辦單位提出的折衷案」，更說原先主辦單位提出的11月7日也可以討論，也沒有說一定要限定10月31日，結果沈陣營馬上改口說回到10月31日。