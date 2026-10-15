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炎亞綸與奧迪在Podcast《唉唷！這個炎重囉！》談及近日引發社會關注的同志酒吧搜索事件，強調並不反對警方依法執勤，但正常執法與尊重民眾並不衝突。搭檔奧迪更自曝，約10年前曾在KTV遇到警方臨檢，員警看到部分男性氣質較為陰柔，竟當場羞辱：「同性戀喔？幹X眼很爽齁？」讓他氣憤又錯愕，卻因害怕不敢反駁；炎亞綸則感嘆，自己長期面對各種攻擊同志的言論，早已在心中練出一道「防火牆」，避免再被外界偏見傷害。談到警方臨檢經驗，炎亞綸表示，自己因為工作與商務需求，過去曾出入酒店及夜店，也碰過警方臨檢，但大多只是「正常亮燈、正常檢查」，並未發生其他特殊狀況。炎亞綸與奧迪都強調，他們對警方依法執行勤務沒有意見，但執法人員的言語及態度同樣重要，不該因為民眾的性傾向或外在氣質，使用帶有羞辱、歧視意味的字眼。奧迪接著透露，約在2015年，他曾與一群男性友人到KTV唱歌，過程中遇到警方臨檢。當時員警進入包廂後，注意到其中幾名男性氣質較陰柔，竟脫口說出「同性戀喔？幹X眼很爽齁？」等不堪入耳的話，讓他當場傻眼。奧迪坦言，自己聽到後相當生氣，但面對警方仍感到害怕，因此沒有立即反駁，只能配合完成檢查。儘管事情已經過去約10年，這段經歷仍令他難以忘記，也讓他感嘆，依法臨檢不代表可以用言語羞辱民眾。話題延伸至同志在日常生活中遭遇的歧視，炎亞綸與奧迪透露，兩人都曾聽過「同志是可以改變的」、「同志就是有問題」等攻擊性言論，甚至有人認為喝符水就能改變性向，還曾勸奧迪前往宮廟「走一走」。面對這些荒謬說法，炎亞綸表示，自己早已聽得相當熟悉，如今也練出一套心理防禦機制，形容每當聽到類似言論時，心中就會迅速升起一道「防火牆」，不讓惡意與偏見繼續影響自己。