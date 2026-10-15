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中華職棒37年台灣大賽將於10月17日正式點燃戰火，由上半季冠軍味全龍交手下半季冠軍中信兄弟。這是中職台灣大賽首次上演「龍象爭霸戰」，也掀起搶票熱潮，G1首戰門票已宣布完售，G2也快賣光，足以看見「龍象大戰」的魅力。兄弟總教練平野惠一今（15）日受訪時坦言，自己是外國人，所以不清楚龍象過去的「愛恨情仇」，但當他聽到媒體將「龍象大戰」比喻成阪神虎與讀賣巨人的「巨阪戰」時，就能明白為何關注度如此高，「大家如此關注，希望我們可以為了球迷，打出非常刺激、精彩以及心跳加速的比賽。」兄弟今年上半季戰績不佳，下半季卻脫胎換骨奪得下半季冠軍，隨後在季後挑戰賽以3勝2敗險勝統一7-ELEVEn獅闖入台灣大賽，將與上半季冠軍龍隊進行隊史首次的「龍象爭霸戰」，吸引新、舊球迷搶票觀賽。平野惠一在受訪時坦言，其實不清楚「龍象大戰」是備受關注的組合，他感謝媒體告知這個資訊，「第一次的『龍象大戰』，想必各界關注度、期待都很高，在這之下，要努力幫助選手打出更好的比賽。」平野在球員時期曾效力關西勁旅阪神虎隊，在與關東的讀賣巨人隊交手時，被日本球迷視為日本職棒最經典的「傳統的一戰」，也被稱為「巨阪戰」，且往往一票難求，因此90年代的「龍象大戰」也被視為台版的「巨阪戰」。聽到媒體將「龍象大戰」比喻成「巨阪戰」，平野瞬間能理解為何掀起高關注，「以前我跟巨人交手時，當然會想更用盡全力去拚戰。」平野坦言，他是外國人，不知道龍象之間過往的「愛恨情仇」，「大家如此關注，希望我們可以為了球迷，打出非常刺激、精彩以及心跳加速的比賽。」本次台灣大賽7戰都在大巨蛋進行，有望改寫中職台灣大賽票房新紀錄。平野認為，7場都在大巨蛋舉行，對比賽影響不大，但可以讓更多球迷入場看球，「味全的球迷也很多呢！」G1擔任主場的龍隊也在今日宣布，G1首戰門票確定完售，而G2也快賣光，有機會挑戰前2戰合計滿場8萬人的紀錄。