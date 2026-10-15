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道奇推葛拉斯諾保命！釀酒人對戰7勝3敗占盡優勢

大谷翔平領軍打線！道奇團隊陷入打擊低潮

三振王威廉斯登板！守護者強投守護主場

美聯最高上壘率對決強投！拉米瑞茲、迪亞茲領銜重砲打線

MLB 10/16國聯冠軍戰賽程

台灣時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 系列賽比分 先發投手 (客隊 VS 主隊) 10/16 (五) 01:00 AM 坦帕灣光芒VS克里夫蘭守護者 美聯冠軍賽G3➔1：1平手 G. Jax VS G. Williams 10/16 (五) 08:00 AM 密爾瓦基釀酒人VS洛杉磯道奇 國聯冠軍賽G4➔釀酒人3：0聽牌 未定 VS T. Glasnow

G3先發投手詳細數據比較

球員 / 投手 投打 / 背號 戰績 (勝 - 敗) 防禦率 (ERA) 奪三振 (K) 待定（密爾瓦基釀酒人） — — — — Tyler Glasnow（洛杉磯道奇） 右投 0 - 0 1.93 5 坦帕灣光芒VS克里夫蘭守護者



球員 / 投手 投打 / 背號 戰績 (勝 - 敗) 防禦率 (ERA) 奪三振 (K) Griffin Jax（坦帕灣光芒） 右投 0 - 0 4.50 4 Gavin Williams（克里夫蘭守護者） 右投 1 - 0 1.54 24

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美國職棒大聯盟（MLB）分區冠軍賽即將進入最終階段，國聯冠軍賽第4戰即將在明（16）日於洛杉磯登場，陷入0勝3敗絕境的洛杉磯道奇隊，已無任何退路，將推出強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）掛帥先發；而握有絕對聽牌優勢的密爾瓦基釀酒人隊，則預計以牛棚戰術應戰。另一方面，美聯冠軍賽打的更加膠著，坦帕灣光芒隊與克里夫蘭守護者隊前兩戰各拿一勝打成1：1平手，雙方第3戰將移師克里夫蘭進行關鍵的天王山之戰。本場關鍵之戰，道奇隊派出葛拉斯諾登板保駕護航，他本季繳出5勝2敗、防禦率3.53、WHIP 0.95的優異成績，並狂飆98次三振，堪稱道奇目前最值得信賴的先發戰力之一。另一邊例行賽勇奪103勝的釀酒人目前尚未公佈先發投手，預計將採用牛棚車輪戰來壓制道奇打線。回顧兩隊本季對戰紀錄，釀酒人堪稱道奇最大的天敵。雙方本季已有10次交手，釀酒人取得7勝3敗的壓倒性優勢。此外，釀酒人今年團隊打擊率高達2成59位居全大聯盟之冠，近10場比賽更是豪取9勝1敗、團隊防禦率僅2.22，近況火燙。儘管道奇隊本季在主場維持51勝30敗的亮眼戰績，且全隊以204支全壘打高居國聯第4，但近10場比賽團隊打擊率大幅下滑至2成01，陷入嚴重的得分荒。打線核心方面，道奇隊依然倚重看板巨星大谷翔平，他本季扛出30支全壘打、長打率高達.512，重砲手曼西（Max Muncy）近10場也貢獻了3轟與3分打點。面對釀酒人陣中敲出25轟的新星丘里奧（Jackson Chourio），以及近10場37打數敲出12安的主力捕手康崔拉斯（William Contreras），道奇投手群將面臨巨大考驗。面對戰績平手、關鍵的第三戰，守護者隊推出陣中的王牌威廉斯。他本季繳出14勝8敗、防禦率3.76、WHIP 1.11的亮眼戰績，還飆出248次三振。守護者本季團隊防禦率3.77高居美聯第五，在擁有穩健投手群與主場戰力助陣下，或許真能擋下光芒的猛烈火網。光芒隊方面則推出賈克斯應戰，他本季繳出8勝10敗、防禦率3.28、WHIP1.18並飆出116次三振。儘管例行賽拿下98勝的光芒在客場戰績為43勝38敗，但他們本季打守護者相當得心應手，兩隊今年8度交手，光芒取得6勝2敗的顯著優勢。除了投手對決外，兩隊打線也各具特色。例行賽團隊上壘率高達3成26冠絕美聯的光芒隊，打線由當家巨星迪亞茲（Yandy Díaz）領軍，他本季繳出2成93打擊率、22轟與85分打點的優異表現。此外，外野手德盧卡（Jonny DeLuca）近10場37打數敲出14支安打、手感火燙。守護者打線則有當家球星拉米瑞茲（José Ramírez）坐鎮，搭配近期火力全開的貝利（Patrick Bailey）近10場27打數高效率擊出9支安打，其中包括4支全壘打，將是光芒投手群必須嚴加戒備的危險人物。目前兩隊在近10場比賽皆拿下6勝4敗，戰力旗鼓相當。在系列賽1：1的平手僵局下，明日誰能在克里夫蘭奪下第三戰勝利，將在晉級世界大賽的道路上占得絕對先機。：提供MLB季後賽部分場次轉播與中文講評。：可透過中華電信MOD收看季後賽相關賽事。：可使用手機、平板與電腦收看相關轉播。：依所在地區季後賽轉播權規範提供賽事。