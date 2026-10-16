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重點一：營收、獲利雙創新高 單季EPS達29.43元

重點二：第四季營收估最高543億美元 毛利率中位數66%

重點三：全年美元營收估增44% AI長期需求展望正向

重點四：全年資本支出600億至640億美元 未來3年投資規模提高

重點五：2奈米2027年產能翻倍 台南再增建3奈米廠

重點六：美日海外擴產持續推進 亞利桑那州第二廠提前至2027年第三季量產

重點七：台積電評估赴德州設廠 已派團隊考察、與Terafab討論中

重點八：CoWoS仍是客戶首選 台積電全力擴產不讓商機

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（15）日舉行第三季法人說明會，公布單季營收、獲利及每股純益同步創下歷史新高，並釋出第四季營運展望。受惠AI需求持續強勁，台積電預估2026年全年美元營收將年增約44%，全年資本支出維持600億至640億美元，2奈米製程產能也將持續快速提升，預計2027年年產能增加超過一倍。此外，台積電正評估美國德州等新據點，並已派團隊前往考察，且與馬斯克旗下Terafab相關計畫進行討論。《NOWNEWS今日新聞網》整理台積電法說會八大重點，一文掌握台積電最新布局。台積電第三季合併營收達1兆4942.4億元，季增17.6%、年增50.9%；稅後純益7630.6億元，季增8%、年增68.7%，每股稅後純益（EPS）為29.43元，營收、獲利及每股純益同步改寫單季新高。若以美元計算，第三季營收為467.2億美元，季增16.2%、年增41.2%。獲利能力方面，第三季毛利率為66.4%，營業利益率為58.7%，稅後純益率則達51.1%，展現先進製程需求強勁帶來的營運動能。展望第四季，台積電預估合併營收介於523億至543億美元，以中間值533億美元計算，季增約14%、年增約58%；毛利率預估為65%至67%，營業利益率則介於56.5%至58.5%，財測匯率假設為新台幣31.8元兌1美元。不過，隨著2奈米製程持續放量，以及海外晶圓廠營運帶來的成本影響，第四季毛利率中位數預估為66%，較第三季下滑0.4個百分點。台積電表示，將透過提升生產效率、最佳化不同製程節點的產能配置等措施，抵銷部分毛利率稀釋影響。台積電董事長兼總裁魏哲家表示，儘管零組件價格上漲及總體經濟不確定性，可能對消費性產品及價格敏感的終端市場造成挑戰，但先進製程需求仍然強勁，因此預估2026年全年美元營收將年增約44%。魏哲家指出，AI市場需求持續成長，應用也逐步從聊天機器人轉向AI助理，代理式AI（Agentic AI）發展、開源AI模型普及，以及AI CPU與網路晶片需求增加，都將進一步推升先進半導體需求。台積電認為，不論AI未來採取何種技術路徑，都需要最先進的半導體製程支援，憑藉技術領先、製造能力、全球布局及客戶信任，公司有望掌握AI帶來的多年結構性成長機會。為因應客戶未來數年的強勁需求，台積電重申2026年全年資本支出將介於600億至640億美元，並預期2026年至2028年的資本支出規模，將較過去3年顯著增加。台積電表示，較高水準的資本支出，反映公司對未來成長機會的投資，也將持續與設備供應商密切合作，提前準備所需產能。即使未來幾年投入大量資金，公司仍將致力於維持獲利成長，並持續實現穩定、可持續增加的每股現金股利。先進製程布局方面，台積電2奈米（N2）製程已於2025年第四季以優異良率進入量產，目前新竹及高雄廠區的產能提升進度順利。在智慧型手機、高效能運算及AI應用需求支撐下，預期N2系列製程2027年年產能將較前一年增加超過一倍。3奈米方面，台積電正擴大全球產能布局，台南科學園區新建的3奈米晶圓廠預計2027年上半年量產，並已決定在台南再增建一座3奈米廠，預計2028年上半年量產。此外，台積電也持續將部分5奈米設備轉換為3奈米產能，並透過跨製程產能調度及製造效率提升，進一步擴大晶圓產出。至於下一世代A14製程，預計2027年進行試產，2028年開始量產。海外擴產方面，美國亞利桑那州第二座晶圓廠已完成興建，目前正進行設備移入及安裝，預計2027年第三季量產，進度較原先規畫稍微提前。日本第二座晶圓廠則將導入3奈米製程，相關計畫進展順利，預計2028年量產。台積電指出，海外擴產主要是回應客戶對在地化產能的需求，尤其多數大型客戶集中於美國，加上美國政府提供協助，使美國成為公司擴張的重要區域。在毛利率方面，台積電預估海外晶圓廠量產對2026年全年毛利率的稀釋影響接近2%；隨著未來更多海外廠區投入量產，接下來數年稀釋幅度可能擴大至3%至4%。公司將透過提升營運效率、擴大生產規模及與客戶、供應商合作，持續最佳化成本結構。市場盛傳台積電可能與馬斯克旗下Terafab合作，評估在美國德州興建晶圓廠。魏哲家在法說會上證實，台積電正擴大美國擴產評估範圍，除了亞利桑那州，也將德州列為可能選項，並已派遣團隊前往當地進行全面評估。魏哲家也透露，台積電確實正與Terafab相關計畫進行討論，但目前仍處於評估階段，尚未確定最終設廠地點及合作模式。他強調，不論採取何種合作架構，核心原則都是晶圓廠必須由台積電親自營運。在先進封裝方面，魏哲家指出，目前CoWoS需求持續強勁，即使台積電每年大幅擴充產能，仍難以完全滿足客戶需求，公司正全力提升產能，以支援AI晶片及其他高效能運算產品。面對英特爾EMIB等競爭方案，魏哲家強調，台積電的首要任務是提供最佳技術及足夠產能，協助客戶產品順利上市。憑藉技術差異化、製造實力與客戶信任，目前所有AI客戶都與台積電合作。魏哲家並強調，台積電不打算將任何商機拱手讓人，將透過各種方式加速擴產，在能力所及的範圍內盡快支援客戶，掌握每一項可能的業務機會。