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台北市長蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋首場電視辯論會受矚目，主辦方今（15）日邀集雙方陣營進行第二次協商，雙方會後宣布，確定10月31日中午12時至下午2時舉辦。對此，正在舉辦肥皂箱活動的沈伯洋也在會中宣布這項消息，讓現場民眾相當振奮；他也感嘆，若只有一場辯論會，會變成講得很廣、很空泛，無法好好往下討論，「看起來在協商的過程中，對方一直不願意說到底要辦幾場」，呼籲辦多場辯論，且每場有不同主題最好。沈伯洋下午5時30分在林森公園舉辦「市長，你給我聽好了！」肥皂箱最終場，包含台北市議員林亮君、顏若芳、台北市議員參選人賴俊翰、林子揚陪同；此次活動在發放提問單15分鐘後，300張提問單瞬間被搶完，民眾相當踴躍。沈伯洋在回答民眾提問後，收到發言人遞上來的單子，接著向民眾宣布，辯論時間確定了，10月31日中午12時到下午2時；語畢，現場民眾一陣歡呼。沈伯洋表示，團隊開了很多時段，也給很多彈性，因為他們在討論時，一直希望能知道有幾場辯論，「你看！今天光是討論條通問題，就能講這麼久」。沈伯洋認為，還有很多細節該講，但他還沒有講，也有很多問題要回答，而每一個問題，其實都有很多的細節，若只有一場，會變成講得很廣、很空泛，就無法好好往下討論；他提到，若是限定一個主題，也不錯，若有比較多場、每一場有不同的主題最好。沈伯洋感嘆，看起來在協商的過程中，對方一直不願意說到底要辦幾場，也稱一定要10月31日，「無論如何我們從善如流，那現在已經定了12點到2點，歡迎大家當天準時收看！」