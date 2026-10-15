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由三立電視與TVBS共同舉辦的首場台北市長候選人電視辯論會，今（15）日二次協商確定在10月31日中午12時至下午2時舉行，地點則在TVBS新聞台。民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總幹事吳思瑤會後說，很遺憾蔣陣營無法具體明確的說，到底要不要同意其他媒體聯盟的辯論邀請。台北市長蔣萬安競總發言人羅智強則回嗆，他們已同意參加第二個媒體聯盟舉辦的辯論，只要發協商通知就會進行，但吳思瑤一直在今天的場合問其他媒體辦的辯論會，不知道用意為何？為何要在這場合堅持談這件事。羅智強說很遺憾，蔣萬安陣營一直秉持的基礎原則是對辯論採開放態度，有另外第二個媒體聯盟也來邀請辯論，蔣陣營已經同意參加，那也靜待另外一個媒體聯盟的協商通知，蔣陣營就會進行相關協商工作，但很遺憾今天吳思瑤一直在TVBS跟三立的場合質問要不要參加。羅智強說，他保持一個非常嚴正的態度，第一、早就告訴大家會參加，不知道在這邊一直問的用意是什麼？第二、這是TVBS跟三立舉辦的辯論協商會，也不能理解為什麼要這麼不尊重主辦單位，在這個場合堅持談這件事情。「地球不是繞著特定候選人轉」，羅智強奉勸吳思瑤，不能說特定候選人今天覺得是怎樣就要配合，凡事還是要有一個基礎態度的尊重跟互相的基本禮儀，在蔣陣營的堅持下，還好最後達成結論，回到10月31日中午舉行辯論