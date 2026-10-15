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秋老虎明天又發威！白天西半部上看35度

▲中央氣象署公布未來一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

西半部晴到多雲！東半部及北部部分地區偶有降雨

▲中央氣象署公布未來一週降雨趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

下週三東北季風再增強！北部、東北部有機會轉涼

秋老虎週五開始又再度發威！中央氣象署表示，明（16）日白天氣溫逐漸升高，西半部高溫上看35度，讓人再次感受到夏天般的炎熱，雖然白天依舊炎熱，但夜間及清晨仍稍有秋意，提醒民眾暫時別急著收起夏季衣物，早出晚歸也要留意日夜溫差。中央氣象署今（15）日晚間發布最新天氣週報圖表「週五起，秋老虎再臨」，預測明（16）日至下週二（20日），週五清晨北台灣仍稍涼，低溫約21至23度，不過白天起氣溫逐漸回升，各地高溫也將逐日上升。明（16）日氣溫部份，西半部高溫約33至35度，東半部則約31至32度；各地夜間及清晨低溫約23至25度，日夜溫差較大，提醒民眾適時調整衣著，並做好防曬、補充水分，避免長時間曝曬。明天整體的天氣型態方面，西半部大多為晴到多雲，午後山區可能出現零星降雨，外出活動應留意防曬及水分補充。東半部、基隆北海岸、雙北山區及恆春半島雲量較多，偶有局部降雨，但多數時間仍以多雲到晴為主，建議外出時可攜帶雨具備用。至於炎熱天氣還會持續多久？氣象署也預估，下週三（21日）前後東北季風再度增強，北部及東北部氣溫有機會下降，降雨機率也可能增加。其他地區受到的影響相對有限，是否出現明顯降溫，仍須持續觀察最新天氣預報。