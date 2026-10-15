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定義賺紅錢！梁文傑：沈父是幫中國創外匯

梁文傑質疑北京赤裸介入北市長選戰

港媒近日再爆料民進黨台北市長參選人沈伯洋父親的公司遭中國制裁後，竟改名後，又繼續在對岸做生意，再度引發賺紅錢討論。而前一天，國台辦也針對沈伯洋爸爸的公司進行懲戒。對此，今（15）日陸委會副主委梁文傑直言，這是一條龍式的攻擊，中國對沈伯洋放不下。但這樣的攻擊及背後理由，跟台灣人認知完全不同，所以沒有媒體配合運作很正常。梁文傑表示，賺紅錢顧名思義就是賺中國的錢，在台灣人眼就是一天到晚跑到中國被招待吃香喝辣，靠著政治關係收錢喬事、拿項目，或是收錢不辦事的，那這種才叫賺紅錢。面對這樣的人，如果「中共說你吃共產黨的飯，砸共產黨的鍋，這個還說得過去。」梁文傑進一步解釋，沈伯洋的父親是厄瓜多台商，向中國下訂單，把貨出口到中南美洲，這其實是在幫中國賺中南美洲人的錢、幫中國創造外匯。就像台灣也有很多人從中國的淘寶、拼多多進一大堆貨，再賣給國人，賺這個價差，「那這個不能夠算是賺紅錢」。梁文傑透露，近日中國也在聯絡媒體配合報導新聞，但不管是紅的、藍的、綠的媒體都對這個題目興致缺缺不肯配合，因為這個攻擊的理由在台灣看起來是缺乏邏輯、不可思議，所以不配合正常。「台灣和中國兩邊的觀念是完全不一樣的」。談到中國突然對沈伯洋發動攻擊，梁文傑認為，對岸對於這場台北市長選舉的介入已經是赤裸裸不想隱藏，從蔡康永的事情就看得出來。這就是中國根本不想讓台灣人有選擇自由，有作用力一定會有反作用力，以為這樣可以幫到蔣萬安，「我認為其實是在幫倒忙，要小心機關算盡反害了別人性命。」