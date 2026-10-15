一名韓國獨立開發者利用人工智慧（AI）在幾小時內做出一款「80億分之1」人生模擬遊戲，在上週末席捲韓國後，這波熱潮在本周來到日本和台灣，今（15）日新增了繁體中文版，許多台灣人紛紛點進網頁，體驗全球172個國家與地區民眾的人生發展。韓國開發者日前也向韓媒透露自己的創作過程和想法。
「80億分之1」開發者是誰？
根據韓國《國民日報》報導，人生模擬遊戲網站「80億分之1」的開發者Jin Hwi-eus表示，他平時就經常思考，在自己的生活圈之外，其他人究竟過著多麼多樣化的人生。本月5日，他將醞釀已久的構想付諸實現。他透過人工智慧（AI）輸入指令：「請以全球80億人口中的一人為隨機對象，建立一個讓人體驗其一生的模擬遊戲，並最大程度地基於真實世界統計數據進行設計。」
一開始，他並沒有打算正式推出這項服務。當天晚上，他在社群平台 Threads 上分享了製作過程，沒想到竟成了轉捩點。許多網友紛紛留言希望能幫忙測試並索取連結，他便當場架網站並購買網域。從輸入第一條提示語（Prompt）到公開連結，全程僅花了約4個小時。目前該項目正由他與 AI 合作，以單人開發的方式持續進行。
起初他僅在 Threads 發文，但連結迅速被轉載至 X、KakaoTalk 等多個社群平台。開發者透露，7日當天的單日造訪量比前一天暴增了近7倍。他坦言沒想到一個測試版連結會在短短四天之內傳播得這麼快。雖然未公開累積造訪人數，但他透露，截至受訪時，約有 58% 開始的人生被完整體驗到了最後。
他也提到希望這款遊戲能為大家帶來想法上的改變，「我希望大家的感受不只是停留在『還好我出生在韓國』，而是能將這份感激，轉化為對其他生命個體的尊重。」
利用大量資料模擬 無法選擇出生地是遊戲重點
這款模擬遊戲是根據聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、世界銀行（World Bank）等國際組織針對 141 個國家所做的統計數據運作。內容涵蓋預期壽命、嬰兒死亡率、收入分配、受教育年限、結婚率等，連死亡的時間點與死因，也均遵循各國及各性別的數據運作，使用者每年需選擇將資源分配給學業、工作、家庭或健康，並在升學、結婚、移民、醫療等關鍵十字路口做出抉擇。雖然選擇會改變收入與壽命，但依然很難完全脫離出生地的統計背景。
談到將「無法選擇出生地」設為核心規則的原因，開發者坦言道理非常簡單，因為這個世界上沒有人能選擇自己的出身，如果開放選擇，這就會變成一款挑選自己理想人生的遊戲了，如同遊戲開場寫道：「就在此刻，每秒大約有四個嬰兒誕生。你將成為其中一個，把僅此一次的人生走到最後。在哪裡出生、成為誰的孩子，都無法選擇。就像你當初一樣。」
他進一步說明，「統計數據如果只看數字，會讓人覺得遙不可及；但若化身為一個人、一年一年地生活下去，『3% 的兒童死亡率』就會變成體驗者所成為的這個孩子真實面臨的命運」，他希望讓使用者不只是旁觀別人的人生，而是親自去活過一遍。
遊戲未閃避生活困境 但有1種情況不會發生
同時，遊戲中並未刻意避開兒童死亡、早婚、武裝衝突等沉重的現實議題。開發者表示：「如果剔除這些，就等於抹去了那些人的生活軌跡」；因此他選擇不進行冗長描寫，僅將發生頻率調至符合真實統計數據。相對地，雖然自盡是現實中的主要死因之一，遊戲中卻未予以採用。原因是如果將其放入隨機死因中，可能會讓這項悲劇看起來像無法避免的宿命；同時他也不希望正在經歷低潮的使用者在遊戲中目睹這樣的場面。
此外，他也不希望將特定國家的生活描繪得只有貧困與痛苦。他說明道：「遊戲中加入了許多溫馨的日常瞬間，例如母親為孩子烹煮當地美食，或是印度排燈節（Diwali）、齋戒月、聖誕節時與鄰居分享飯菜的時刻。」
利用統計數據進行模擬依然有其局限性，即使在同一個國家，不同地區、民族與階層的生活差異巨大，但許多細節仍只能被歸類為國家平均值。資料匱乏的地區，其生活貌樣也難以完整呈現。他感嘆，「令人心酸的是，生活越艱難的地方，統計數據往往越匱乏。數字永遠無法記錄一個人內心的情感，以及人際關係的深度。」
玩家回饋讓開發者相當感動
玩家給予他相當多的回饋，他感到很驚訝，「大家真的把這些角色當成自己的人生在認真看待。這代表使用者觀察得非常仔細，因此我也查閱真實資料進行修正」，因此他認為這個網頁遊戲是與所有使用者共同創作出來的成果。
最後，開發者也提到，希望留給使用者的，不單單只是體驗完陌生人生後的慶幸與安慰。如果大家能進一步想到誕生在其他地方的人，也跟自己一樣無法選擇自己的起點，但他們依然在各自的位置上全力地活著，那就再好不過了。
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根據韓國《國民日報》報導，人生模擬遊戲網站「80億分之1」的開發者Jin Hwi-eus表示，他平時就經常思考，在自己的生活圈之外，其他人究竟過著多麼多樣化的人生。本月5日，他將醞釀已久的構想付諸實現。他透過人工智慧（AI）輸入指令：「請以全球80億人口中的一人為隨機對象，建立一個讓人體驗其一生的模擬遊戲，並最大程度地基於真實世界統計數據進行設計。」
一開始，他並沒有打算正式推出這項服務。當天晚上，他在社群平台 Threads 上分享了製作過程，沒想到竟成了轉捩點。許多網友紛紛留言希望能幫忙測試並索取連結，他便當場架網站並購買網域。從輸入第一條提示語（Prompt）到公開連結，全程僅花了約4個小時。目前該項目正由他與 AI 合作，以單人開發的方式持續進行。
起初他僅在 Threads 發文，但連結迅速被轉載至 X、KakaoTalk 等多個社群平台。開發者透露，7日當天的單日造訪量比前一天暴增了近7倍。他坦言沒想到一個測試版連結會在短短四天之內傳播得這麼快。雖然未公開累積造訪人數，但他透露，截至受訪時，約有 58% 開始的人生被完整體驗到了最後。
他也提到希望這款遊戲能為大家帶來想法上的改變，「我希望大家的感受不只是停留在『還好我出生在韓國』，而是能將這份感激，轉化為對其他生命個體的尊重。」
利用大量資料模擬 無法選擇出生地是遊戲重點
這款模擬遊戲是根據聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、世界銀行（World Bank）等國際組織針對 141 個國家所做的統計數據運作。內容涵蓋預期壽命、嬰兒死亡率、收入分配、受教育年限、結婚率等，連死亡的時間點與死因，也均遵循各國及各性別的數據運作，使用者每年需選擇將資源分配給學業、工作、家庭或健康，並在升學、結婚、移民、醫療等關鍵十字路口做出抉擇。雖然選擇會改變收入與壽命，但依然很難完全脫離出生地的統計背景。
談到將「無法選擇出生地」設為核心規則的原因，開發者坦言道理非常簡單，因為這個世界上沒有人能選擇自己的出身，如果開放選擇，這就會變成一款挑選自己理想人生的遊戲了，如同遊戲開場寫道：「就在此刻，每秒大約有四個嬰兒誕生。你將成為其中一個，把僅此一次的人生走到最後。在哪裡出生、成為誰的孩子，都無法選擇。就像你當初一樣。」
他進一步說明，「統計數據如果只看數字，會讓人覺得遙不可及；但若化身為一個人、一年一年地生活下去，『3% 的兒童死亡率』就會變成體驗者所成為的這個孩子真實面臨的命運」，他希望讓使用者不只是旁觀別人的人生，而是親自去活過一遍。
遊戲未閃避生活困境 但有1種情況不會發生
同時，遊戲中並未刻意避開兒童死亡、早婚、武裝衝突等沉重的現實議題。開發者表示：「如果剔除這些，就等於抹去了那些人的生活軌跡」；因此他選擇不進行冗長描寫，僅將發生頻率調至符合真實統計數據。相對地，雖然自盡是現實中的主要死因之一，遊戲中卻未予以採用。原因是如果將其放入隨機死因中，可能會讓這項悲劇看起來像無法避免的宿命；同時他也不希望正在經歷低潮的使用者在遊戲中目睹這樣的場面。
此外，他也不希望將特定國家的生活描繪得只有貧困與痛苦。他說明道：「遊戲中加入了許多溫馨的日常瞬間，例如母親為孩子烹煮當地美食，或是印度排燈節（Diwali）、齋戒月、聖誕節時與鄰居分享飯菜的時刻。」
利用統計數據進行模擬依然有其局限性，即使在同一個國家，不同地區、民族與階層的生活差異巨大，但許多細節仍只能被歸類為國家平均值。資料匱乏的地區，其生活貌樣也難以完整呈現。他感嘆，「令人心酸的是，生活越艱難的地方，統計數據往往越匱乏。數字永遠無法記錄一個人內心的情感，以及人際關係的深度。」
玩家回饋讓開發者相當感動
玩家給予他相當多的回饋，他感到很驚訝，「大家真的把這些角色當成自己的人生在認真看待。這代表使用者觀察得非常仔細，因此我也查閱真實資料進行修正」，因此他認為這個網頁遊戲是與所有使用者共同創作出來的成果。
最後，開發者也提到，希望留給使用者的，不單單只是體驗完陌生人生後的慶幸與安慰。如果大家能進一步想到誕生在其他地方的人，也跟自己一樣無法選擇自己的起點，但他們依然在各自的位置上全力地活著，那就再好不過了。