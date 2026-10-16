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iPhone Duo首批恐怕很難買

▲iPhone Duo採雙鏡頭設計，雖配備4800萬像素相機，卻沒有獨立望遠鏡頭，拍照功能不如iPhone 18 Pro系列完整。（圖／Apple提供）

iPhone Duo五大優點

▲iPhone Duo可依使用情境切換不同型態，包括筆電模式、分割畫面及帳篷模式，讓手機也能兼顧工作與娛樂需求。（圖／Apple提供

iPhone Duo五大缺點

1.沒有Face ID：

2.相機規格縮水：

3.只支援eSIM：

4.價格高、機身較重：

5.維修費用驚人：

iPhone Duo台灣官網預購

5步驟搶首批

▲Apple台灣官網公布iPhone Duo預購資訊，10月16日晚間8點開放預訂，10月23日正式發售，售價74,900元起。（圖／翻攝Apple官網）

iPhone Duo通路預購優惠

傑昇通信：送五重禮再抽iPhone 18 Pro

燦坤3C：Surpass會員優先搶、最高回饋6,550元

▲iPhone Duo提供夜空色、星光白色兩款配色，闔起時是一般手機，展開後則擁有7.6吋大螢幕，成為新機最大賣點。（圖／Apple提供）

蘋果首款摺疊手機iPhone Duo台灣將在今（16）日晚間8點開放預購，預計10月23日正式上市，售價74900元起。不過想買到首批新機恐怕不容易，外媒指出，受到摺疊螢幕、鉸鏈與組裝良率等影響，初期供貨可能相當有限。預購前《NOWNEWS今日新聞》整理iPhone Duo必知優缺點，同時提供Yahoo購物、傑昇通信、燦坤3C家電最新優惠，讓果粉一次掌握。iPhone Duo是蘋果首度跨足摺疊手機市場的產品，不過，想在上市當天拿到新機，恐怕得拼手速，根據《彭博社》記者Mark Gurman消息，雖然蘋果已積極準備10月23日上市，但初期供貨仍可能受到限制。供應鏈消息指出，iPhone Duo因摺疊螢幕、鉸鏈及組裝工序複雜，傳出良率僅約6成，蘋果今年規劃的備貨量也低於Pro系列。連鎖通訊行傑昇通信也表示，預估iPhone Duo首批到貨數量相當緊繃，想搶先入手的果粉，最好掌握10月16日晚間8點的預購時間。iPhone Duo是蘋果歷來最昂貴的手機，卻不是每項規格都比iPhone 18 Pro Max更強。除了價格，購買前還有幾項優缺點值得注意。1.7.6吋超大摺疊螢幕：闔起是5.4吋手機，展開後變成7.6吋大螢幕，比iPhone 18 Pro Max顯示面積增加50%，方便看影片、閱讀文件。2.多工操作更方便：搭載iOS 27，支援分割畫面、帳篷模式及筆電模式，可以同時操作不同App。3.A20 Pro旗艦晶片：搭載與iPhone 18 Pro系列同級的A20 Pro晶片，並採用蒸發冷卻散熱及雙電池設計。4.續航力表現亮眼：蘋果標示外螢幕影片播放最長44小時、內螢幕31小時。5.支援Apple Pencil：可搭配USB-C版Apple Pencil書寫及繪圖，但功能預計今年稍晚才會開放。改採側邊Touch ID指紋辨識，習慣臉部解鎖的使用者需要重新適應。雖配備4800萬像素雙融合相機，但沒有獨立望遠鏡頭，也缺少Pro系列可變光圈，最高僅提供2倍光學品質變焦。完全取消實體SIM卡槽，換機前須確認電信業者是否支援eSIM。256GB售價74,900元，2TB高達118,900元；摺疊後厚度11.3mm，重量254公克。台灣保固外內螢幕維修估價37,350元，外螢幕12,290元，電池7,950元，長期使用成本不容忽視。1.登入Apple帳號：提前開啟Apple台灣官網購買頁面，或使用Apple Store App，確認帳號、付款及收件資訊。2.選擇顏色、容量：進入iPhone Duo購買頁，選好星光白色或夜空色，以及256GB至2TB容量。3.確認舊換新方案：可選擇是否參加Apple Trade In，符合條件的舊機最高可折抵36,200元。4.10/16晚間8點準時下單：預購開放後，依頁面指示確認機型、保障方案及付款方式，選擇宅配或直營店取貨。5.確認訂單及到貨日期：完成付款與訂單確認後，留意電子郵件及訂單狀態，以實際顯示的配送或取貨日期為準。除了蘋果官網，Yahoo購物、傑昇通信及燦坤3C家電也推出預購活動，各家優惠內容不同，想搶首批新機的果粉可以先比較。Yahoo購物宣布，10月16日凌晨0點至10月22日上午10點開放iPhone Duo預約登記，10月23日正式開賣。完成登記可收到App開賣推播通知，還能獲得趨勢科技AI防詐達人防毒軟體。10月31日前購買Apple全系列商品，使用星展信用卡最高可享4,000元回饋。不過，優惠仍須符合指定刷卡條件，且10月16日提前登記不代表已經成功訂購或保留手機。傑昇通信同步於10月16日晚間8點開放預約，預計10月23日起供貨，並推出「預見iPhone Duo霸氣送五禮」早鳥專案。五大優惠包括：1.舊機回收不限品牌，額外加碼1,000元配件金。2.現場使用配件金消費，再送6包裝衛生紙1串。3.搭配門號續約、攜碼享購機折扣。4.mos 2.5D康寧玻璃貼與軍規透明防摔殼組合，享3折加購價。5.參加iPhone 18 Pro等3C大獎抽獎活動。燦坤3C家電推出Surpass會員專屬預購，10月16日晚間8點至11點59分開放線上搶購，每個會員帳號限購1台，Surpass會員成功預購，即可保證10月23日上市當天取貨，同時享有三項優惠：1.最高3300元配件券：消費每滿10000元送300元Apple指定配件商品券，以2TB機型為例，可拿3300元配件券。2.免費資料轉移：贈送價值700元「蘋安無憂轉資料服務」。3.最高2550元K幣：搭配台新、星展、玉山、中信、聯邦或第一銀行指定信用卡，最高享8期0利率及K幣回饋。