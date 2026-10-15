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監視器與證詞鎖定同居伴侶

澳洲一名43歲女子涉嫌在同事兼同居伴侶的午餐咖哩中，摻入含有劇毒成分的「蝸牛殺蟲劑」。被害人食用後舌頭瞬間發麻，並發現食物中夾雜著異常的「鮮綠色顆粒」，嚇得緊急報警。警方歷經數月調查後，正式對涉案女子提出刑事起訴，案件預計於今年11月5日開庭審理。綜合外媒報導，當地警方表示，事件發生於今年2月。受害的58歲女性當天親自烹煮了一鍋咖哩帶到公司，並在早茶時間與辦公室同事們一同分食，當時並無人發現異狀。然而，當受害者於午餐時間返回茶水間準備享用剩餘的咖哩時，才吃了一口便察覺味道不對，且舌頭迅速出現麻痺感。她仔細檢查盤中食物，赫然發現咖哩中竟夾雜著許多不明原因的「鮮綠色顆粒」，意識到可能遭人下毒，隨即停止食用並向警方報案。警方接獲報案後將該盤咖哩送交刑事鑑識，檢驗結果證實，餐點中被添加了含有「聚乙醛」（Metaldehyde）成分的蝸牛殺蟲劑，這通常是一種用來驅除花園中蝸牛的毒劑。警方歷經數月的深入調查與比對，鎖定與受害者同在該單位工作、且事實上與被害者在私底下為同居伴侶關係的43歲女子。警方指控，該名女子在早茶結束後，曾獨自前往單位的化學品儲藏室，隨後折返置放咖哩的員工休息室進行下毒。澳洲警方表示，聚乙醛是一種極具危險性的毒素，若不慎誤食輕則引發器官嚴重受損，嚴重甚至可能致死。當地警長布蘭奇（Col Blanch）強調，「我們感到非常慶幸的是，受害者在品嚐到異味的第一時間就保持了高度警覺，才沒有造成不可挽回的悲劇」。目前涉案的43歲女子已被警方以「危害他人生命、健康或安全罪」正式起訴。雖然警方並未進一步透露兩人的感情糾紛或動機細節，但這起發生於職場、且涉及親密伴侶的投毒案在當地社群引發高度關注。