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中華職棒37年台灣大賽將於10月17日正式點燃戰火，由上半季冠軍味全龍交手下半季冠軍中信兄弟。兄弟今（15）日率先「亮牌」，確定32人名單不異動，將沿用季後挑戰賽名單，這也代表，38歲資深洋投德保拉（Jose De Paula）確定無緣台灣大賽。德保拉9月進行臀部粉瘤手術，目前恢復狀態良好，已經開始在牛棚練投，他也形容自己的粉瘤就像棒球一樣大顆，「醫生說原本是一顆痘痘，但發炎後越腫越大顆。」德保拉在今年9月中因進行臀部粉瘤手術，例行賽提前報銷，雖然在季後挑戰賽與台灣大賽前都有看到他訓練的身影，但最終未能擠進32人名單，連續2年無緣參加台灣大賽。本季最終留下16場出賽，9勝5敗、防禦率3.16的成績，中職生涯共拿下80勝，排名聯盟第10名。在兄弟總教練平野惠一宣布32人名單不異動前，德保拉接受媒體採訪，並分享自己術後的狀況，他笑說，「目前傷口已經恢復，脫離最危險的那幾天。住院那幾天，都沒有辦法訓練，肌肉量也跑掉，所以看起來比較瘦。」德保拉坦言，自己也不清楚為何臀部上的粉瘤會腫起來，「應該是因為有發炎，然後越長越大，又是我平常訓練的肌肉群，可能是因為這樣導致發炎。」他形容自己的臀部粉瘤跟棒球一樣大顆，「醫生說原本是一顆痘痘，但發炎後越腫越大顆。如果細菌感染到血管、神經，有可能會有危險。」談到手術後的訓練狀況，德保拉透露已經開始牛棚，且訓練時間已超過一週，「現在身體狀況是好的，目前就是按照防護員給的課表，慢慢將強度加上去。」德保拉也說，從2月春訓時就已準備好要打台灣大賽，「但最後是交由教練團決定，畢竟我有開刀，最後仍要由他們評估。」