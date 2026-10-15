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國光客運國道路線頻取消！2天至少65班次受影響

▲針對近期國道路線班次異常，國光客運今（15）日晚間公開致歉，並表示已啟動緊急調度與改善措施。（圖／國光客運提供）

公路局：違規減班最高罰9萬元 未改善將按次處罰

國光客運駕駛長人力不足！宜蘭路線下週恢復尖峰班距

國光客運因駕駛人力不足，昨（14）日有多條國道客運路線無預警減班，昨天已取消42班次，今（15）日截至中午，仍有2條國道路線取消23班次，短短2天至少取消65班次，引發乘客不滿。國光客運今（15）日晚間公開致歉，表示已啟動緊急調度與改善措施，預計下週恢復尖峰班距。國光客運繼9月因宜蘭國道客運路線有8名駕駛請假，導致班次無預警取消後，14日起再傳多條國道路線擅自減班。其中包括1822台北往返新竹、1820及1820A台北往返竹東、1821台北往返竹東等路線，以及1879A圓山經南港往羅東、1878及1878B圓山經南港往宜蘭等路線，陸續出現臨時取消班次的情況。公路局台北區監理所表示，國光客運昨（14）日部分國道路線及支線出現脫班，統計約有42班次未依核定班次行駛；15日截至中午，包括1878、1879等國道路線仍有23班次擅自減班，兩天合計至少65班次受到影響。公路局北區監理所指出，國光客運擅自減班的主要原因為駕駛人力不足，相關行為已違反《汽車運輸業管理規則》及《公路法》，除要求業者改善外，近日也將依法舉發，可處9000元至9萬元罰鍰；若後續仍未改善，將按次依法處罰。監理所已要求國光客運調度遊覽車協助疏運，並依核定班次提供服務。後續也將持續追蹤業者營運狀況，包括薪資發放、車輛維修及駕駛人力等情形，督促業者提出具體改善措施。針對近期國道路線班次異常，國光客運今（15）日晚間公開致歉，並表示已啟動緊急調度與改善措施。國光客運說明，宜蘭地區班次取消主要原因為駕駛長人力不足。目前1878、1879往返羅東、宜蘭地區的路線，早上尖峰時段已調整為約10至20分鐘一班，公司正逐步增加遊覽車投入疏運，預計下週上午7時至8時，可恢復為約8至10分鐘一班，以紓解通勤尖峰人潮。後續也將依駕駛長實際出勤人數重新調整班表，並提報主管機關核定。至於新竹地區，國光客運表示，目前同樣面臨駕駛長招募不易的問題。考量1822路線搭乘人數不多，且其他業者也有相同路線，公司將檢討班表並提報主管機關核定。1820、1821竹東地區路線則將檢討調度遊覽車支援，盡可能補足核定班次；1822路線檢討班表後的運能，也將轉移支援竹東地區服務。此外，公司將祭出招募獎金及路線獎金，盼增加駕駛長人力，改善缺員問題。國光客運表示，已在主管機關協助下緊急聯繫遊覽車業者，於通勤尖峰時段協助疏運、補足班次缺口。針對臨時異動班次，也要求宜蘭、羅東等轉運站派駐專人，引導乘客並說明即時乘車資訊，同時透過官網及各場站公告最新狀況，避免乘客久候。公司承載廣大通勤族的交通需求，將以務實態度持續改善營運，再次向所有受到耽誤的乘客致上最深歉意。