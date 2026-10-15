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▲島語舉辦巧克力講座，補充知識後還能吃buffet美食，吸引許多消費者秒速報名參加。（圖／漢來美食提供）

曾志元出身屏東 利用台灣可可拿下10多面金牌

饗食天堂11月開始 預約就需收訂金

▲「饗食天堂」宣告，11月開始實施預約訂金制。（圖／饗賓集團提供）

被譽為「全台最難訂位吃到飽餐廳」的島語，舉辦「舌尖上的黑金交響曲-世界冠軍巧克力的風味解碼」講座活動，由曾獲得世界金牌的曾志元巧克力老闆親臨現場，帶給老饕們有關於台灣巧克力的相關訊息。今（15）日下午在島語台北漢來店舉行，30位熱愛巧克力也喜愛島語buffet的顧客，下午3點半就出現在台北漢來大飯店2樓的島語自助餐廳前，聽完講座後還可以繼續品嚐島語，漢來美食旗下「島語」今年推出的一系列與人文相關的活動，結合本土食材與土地關懷的美食知性講座，分別在島語台北漢來店和高雄漢來店（預計10月29日）舉行。台北場今日共受理30位顧客報名；島語自助餐廳今年11月即將在台北大巨蛋開出全台第5家門市，漢來美食總經理林淑婷指出，島語受到消費者喜愛與肯定，她心懷感謝，因此也希望除了帶給消費者美好的用餐體驗，還能讓來到島語的客人帶回更多不同的美好回憶。因此，島語今年全台已開出4家分店後，陸續規畫了許多串連文化、音樂、藝術和美食之間連結的活動，像是母親節和中秋節時的歌劇快閃演出，以及此次巧克力世界金牌曾志元的巧克力講座等。曾志元出生在台灣屏東內埔，原本學的是昆蟲生態，卻憑著一股對巧克力的熱愛和對家鄉的情感，把他以往在發酵昆蟲土壤上的發酵原理運用到可可的栽種上，從2018年起，他在多場國際知名的巧克力大賽上多次奪金，拿下超過10餘面金牌。他所使用的巧克力豆，即是栽種在台灣屏東土地上的可可樹生長出來的。今天現場的活動上，他帶來了許多手工自製、純度達85%、92%甚至100%的巧克力，參與活動的顧客不但從他的分享中，對可可和巧克力有了更深一層的了解，更品嘗到難得純粹的好味道。另外，另一家人氣吃到飽餐廳「饗食天堂」則是於近日宣布，預約訂位全面改採新制度，一律收取訂金。饗食天堂母公司饗賓集團公告，為保障廣大消費者的訂位權益並降低占位情況，自2026年11月1日起，凡預約2026年12月1日（含）以後的平日、假日與例假日用餐，全面實施預付定金制。用餐人數採取分級收費標準，1到4人預收訂金500元，5到8人直接加倍變成1000元，9到12人再增加500元，來到1500元，13到16人為2000元，17到20人為2500元。依此類推，每增加4人就再加500元，需要注意的是，12歲以下的兒童也同樣被納入。若未繳納訂金，則將直接被取消該預約。