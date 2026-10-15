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泰國王后蘇堤達（Queen Suthida）再度以「機師」身分登上國際版面。她 14 日親自駕駛波音 737-800 皇家專機，從曼谷飛抵日本北海道新千歲機場，展開為期 9 天的訪日行程，將以國際冰球總會（IIHF）「全球女子冰球大使」的身分，出席在札幌舉行的亞洲女子冰球錦標賽，並擔任頒獎嘉賓。據越南媒體《VnExpress》報導，這架專機當天從曼谷廊曼軍用機場起飛，於日本時間上午 10 點 05 分抵達新千歲機場。落地後，她走出駕駛艙，接機的日方與泰方人員依泰國王室傳統禮節，單膝跪地獻上鮮花。報導還提到，她隨後自己開車前往札幌的飯店。泰國王室事務局表示，現年 48 歲的蘇堤達 14 日至 22 日訪問札幌，行程重點是出席 2027 年亞洲女子冰球錦標賽的相關活動。蘇堤達此行是應 IIHF 主席邀請，以該聯盟首任「全球女子冰球大使」的身分訪日，預定在賽事中為選手頒發獎牌與獎盃。這項賽事雖冠上「2027 年」，但實際比賽日期為 2026 年 10 月 15 日至 18 日，屬於國際冰球總會 2027 年賽季的賽事。今年由日本、中國、南韓與哈薩克 4 隊參賽，泰國隊並未列入本屆名單。蘇堤達不是第一次親自駕機。她婚前曾是空服員，據報導曾任職於泰國航空等航空公司，2010 年起學習飛行，累計飛行時數已近 1190 小時。2019 年與國王瓦吉拉隆功結婚後，她經常在王室出訪時擔任國王的副駕駛，包括飛往以降落困難聞名的不丹帕羅機場。今年 9 月，泰王夫婦出訪越南河內，兩人同樣親自駕駛波音 737-800，駕駛艙畫面曝光，專機在雨中降落河內內排國際機場，也讓許多網友看傻眼。在這趟訪日之前，蘇堤達才剛創下新紀錄。泰國王室 9 日宣布，她 10 月 8 日在南部素叻他尼府的一座軍事空軍基地，首度單獨駕駛 JAS 39C 鷹獅（Gripen）戰鬥機升空，據報導成為泰國首位女性鷹獅戰機飛行員，也被外媒形容為全球首位駕駛戰機的在位王后。據報導，她事前接受了數週的模擬器訓練，並在雙座鷹獅戰機上累積約 10 小時的飛行。降落後，國王親自獻上花束，並在她的左臂別上「金鷹獅勳章」臂章。從 2019 年登上王后之位以來，蘇堤達的形象相當鮮明：不只陪伴國王出席各項公開活動，也常展現專業飛行能力，駕駛皇家專機往返各國。這趟日本行，她不是坐在客艙裡，而是自己飛過去，抵達後又自己開車前往下榻地點，顯示出獨立自主的一面。此外，這次以「冰球大使」身分出訪，也讓她的角色從王室成員延伸到體育外交的舞台，以推廣女子冰球與國際交流。