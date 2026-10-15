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英國一座野生動物園日前發生遊客被老虎咬死的悲劇，沒想到美國總統川普（Donald Trump）卻接連在社群平台轉發事發影片，隔天又貼出一支模仿死者動作的 AI 惡搞影片，引發英國輿論強烈反彈，家屬、政界與媒體人紛紛出面批評，要求停止散播。事件起於本週二（13 日）。川普在自家社群平台 Truth Social 上，轉發一段約 41 秒、拍攝 23 歲英國男子威廉．查普曼（William Chapman）在老虎區遭襲擊的影片，雖然沒有拍到死亡瞬間，內容仍相當駭人。川普在貼文寫道：「永遠不要跟大自然過不去！」並署名「President DJT」。據報導，他約一分鐘後又分享一段配上輕快音樂、由多頭獅子攻擊人類畫面剪輯的短片，其中是否有 AI 生成的內容，目前尚無法確認。到了週三（14 日）上午，川普再發布一支明顯由 AI 製作的影片。畫面中，身穿深色西裝、打紅領帶的「川普」躺在草地上，朝一頭老虎伸出手指，動作被指刻意模仿真實事件中死者的手勢；老虎靠近後，「川普」突然起身追趕、跳上虎背與牠一起翻滾，最後把老虎抱起來，對著鏡頭微笑。影片配樂是經典老歌《The Lion Sleeps Tonight》，結局變成川普「馴服」老虎、人虎相處融洽。影片一出就在社群平台瘋傳，不少網友批評川普缺乏同理心，提醒影片裡被惡搞的不是虛構人物，而是一名剛過世的年輕人，家人仍在哀痛之中。英國名嘴摩根（Piers Morgan）發文痛批這支影片「極度不得體」，並要求川普刪除。南約克郡市長科帕德（Oliver Coppard）則表示，這支 AI 影片是在嘲弄家屬，川普的行為「應該受到它應得的鄙視」，並呼籲民眾不要轉傳。英國首相府唐寧街則說，尊重家屬立場，但不評論川普的社群貼文，並請媒體向白宮新聞秘書詢問。查普曼的家屬透過警方發表聲明，形容他是「聰明、溫暖而且有感染力的年輕人」，深受家人疼愛，同時表示，網路上流傳令人不安的事發影像，包括 AI 偽造的內容，讓家人在最脆弱的時刻承受巨大痛苦，懇請民眾停止散播，並尊重家屬與死因調查程序。聲明並提到，他的病史與用藥在事件中是否扮演任何角色，應由死因裁判官調查，不該由外界猜測。南約克郡警方也呼籲民眾不要分享相關影像。需要說明的是，據愛爾蘭媒體《TheJournal.ie》報導，家屬的聲明是週二晚間發布，早於川普的 AI 影片，且並未特別點名這支影片；不過，後續也有報導指出，家屬進一步批評這支影片。川普在家屬呼籲後仍發布影片，使爭議進一步升溫。白宮「快速回應」帳號隨後在 X 平台轉發相關內容。媒體向白宮詢問川普發布影片的目的，白宮沒有進一步說明，只請記者參閱 Truth Social 上的貼文。截至目前，沒有看到川普或白宮回應刪文要求。這起悲劇發生在上週六（10 日）下午約 1 點 35 分，地點是英格蘭南約克郡唐卡斯特（Doncaster）附近的約克郡野生動物園。警方說，查普曼獨自入園，越過圍欄、進入「老虎之地」（Land of the Tigers）展區，遭一頭名叫阿爾泰（Altai）、重約 200 公斤的雄性阿穆爾虎（又稱西伯利亞虎）攻擊，救護車、空中救護隊與醫師趕到現場，但他當場宣告不治。據動物園表示，涉事老虎沒有受傷，全程留在圍欄內，園方已確認不會將牠人道毀滅，並說牠「安全且狀況良好」。園方先前宣布閉園至少到 12 日，工作人員受到很大衝擊，正接受專業心理支援。這處老虎展區於 2011 年啟用，是一處占地約 2 英畝、專為阿穆爾虎設計的園區，設有供遊客使用的高架步道，上方圍有欄網。過去川普也多次在社群平台上轉貼 AI 生成或惡搞影片，並因此惹議。不同的是，這次的影片取材自仍在調查中的真實死亡事件，加上家屬已公開表達痛苦、警方也呼籲停止散播，使爭議特別敏感，也引發外界討論：政治領袖在社群平台上發布 AI 影片，是否應該顧及死者與家屬的感受？同時，這起事件也讓外界重新關注野生動物園的安全設計與遊客管理。目前死因調查仍在進行，包括事發的具體原因與是否有安全疏失，都有待英國官方與死因裁判官釐清，園方是否有責任，不宜在調查結論出爐前下定論。