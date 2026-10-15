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中華職棒37年台灣大賽將於10月17日正式點燃戰火，由上半季冠軍味全龍交手下半季冠軍中信兄弟。兄弟37歲老將陳俊秀今（15）日受訪時表示，雖然自己對「龍象大戰」記憶不深，但希望藉由這次台灣大賽，再次將氛圍炒熱，他也直言，高張力的短期賽每個Play都很關鍵，因此每個機會都要把握。被問到龍隊關鍵X因子，陳俊秀毫不猶豫，點名郭天信與張政禹，「他們很有破壞性，不管守備、打擊或在壘上，我自己會特別去注意他們。」身經百戰的陳俊秀，將迎來職業生涯首次「龍象爭霸」，他坦言，自己沒有在現場看過「龍象大戰」，所以印象不深，「我知道有『龍象大戰』，但小時候都在打球，沒有自己親身感受過，也是聽人家講才知道以前在球場上有多激烈。」陳俊秀也說，希望這次的台灣大賽，可以將氛圍再度帶起來。身為球隊資深老將，打過無數次台灣大賽，陳俊秀直言，打這種短期高強度賽事，並不是看例行賽勝率，「這種比賽是一場定勝負，把握住每一個機會，贏面就會蠻大的。季後賽的機會不多，看哪一邊出錯，另一隊有沒有把握住，這比較重要。」他強調，有時候一顆球、一支安打，甚至不是很強勁的擊球，就可能改變戰局，「這沒有一定，所以每一場都要全力以赴。」被問到龍隊需要注意的關鍵因子，陳俊秀點名郭天信與張政禹，「他們很有破壞性，不管守備、打擊或在壘上，我自己會特別去注意他們。」陳俊秀的體感很準，郭天信今年面對兄弟投手群極具破壞力，敲出32支安打、4轟、9分打點與7次盜壘，對戰打擊率3成30、長打率 .526、OPS .907，不論在安打數、全壘打或長打率都是全隊對兄弟表現最突出的打者，是打線中最具破壞力的核心打者。而張政禹的表現也不遑多讓，敲出29支安打、12分打點，打擊率高達3成67、上壘率4成14、OPS .823，是龍隊對兄弟打擊率最高、串聯攻勢的關鍵。不過陳俊秀本季對龍隊也繳出優異表現，對戰龍隊敲出20支安打、1轟、8打點，打擊率2成94、長打率4成12、OPS .767，選球與擊球品質極佳，是兄弟打線突破龍隊洋投群最重要的老將支柱。對此，他笑說自己不是關鍵因子，「全隊都是啦！」