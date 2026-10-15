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▲陳百祥（左圖）在2024年底被目擊和一隻阿圓進出信義區的同棟住處，疑似同居，小倆口後來透過影片低調承認戀情。（圖／一隻阿圓、百祥IG）

33歲百萬YouTuber「一隻阿圓」（本名王莉茵）和大9歲網路節目《木曜4超玩》前製作人陳百祥交往近2年，沒想到，女方今（15）日突然發文表示「今年結束了一段非常長的關係」，疑似斷開陳百祥，回顧兩人戀情，當時小倆口被狗仔拍到同居才低調認愛，去年一隻阿圓分享穿婚紗的照片，一度傳出好事將近，怎料，雙方還是沒能走到最後，讓粉絲錯愕又惋惜。2024年12月，週刊拍到一隻阿圓和陳百祥一前一後進出信義區的同一棟住宅大樓，疑似同居，事件曝光後，她於凌晨火速上傳影片，指出希望能保有個人的感情空間，而陳百祥也在該支影片中只出聲音不露臉和一隻阿圓互動，雙方藉此間接認愛，轟動網紅圈。一隻阿圓和陳百祥交往期間作風相當低調、鮮少公開放閃，女方僅在去年5月的旅遊影片中罕見提及與男友的同居日常，爆料陳百祥私底下有很嚴重的潔癖、非常熱愛洗手，家裡的洗手液用量非常驚人，「他沒有洗手好像會生氣一樣」，還在香氛店特別多買了幾瓶洗手液回家備用。去年6月，一隻阿圓突然在IG放上一系列唯美的婚紗照，吸引上萬人按讚，連好友泱泱、愛莉莎莎都留言驚呼並送上祝福，當時外界猜測一隻阿圓和陳百祥即將步入禮堂，不過她立刻在配文中澄清「沒！真的沒要幹嘛！我核銷用的...」證實這組絕美婚紗照只是為了工作上的經費核銷而拍攝，並非宣布婚訊。雖然分享婚紗照只是一場烏龍，但一隻阿圓和陳百祥的戀情還是在近日出現巨變，女方今天發文坦言「今年的我結束了一段非常長的關係」，並感性表示「沒有人比我們更理解彼此很用心看待的歲月」，雖然文中並未指名道姓，但外界普遍認為陳百祥和一隻阿圓這段近兩年的戀情已經悄悄劃下句點。