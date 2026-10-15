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成功嶺營區10/24開放！M1A2T、海馬斯成為最大亮點

▲「115年國防知性之旅」活動當天，成功嶺開放時間為10月24日上午8時至下午3時，開放本國籍民眾入場。（圖／翻攝維基百科）

成功嶺營區開放怎麼去？5處免費接駁點一次看

年底選舉將至！成功嶺營區禁止競選文宣、服飾與小物

為提升全民國防教育成效，陸軍第十軍團將於10月24日在台中市烏日區成功嶺營區舉辦「115年國防知性之旅」開放活動。現場除了靜態展示M1A2T戰車、海馬斯多管火箭系統等國軍新式裝備，還安排雲豹八輪甲車試乘、155公厘榴砲底火試拉等動態體驗。《NOWNEWS》今日新聞整理了當天活動亮點、表演項目、交通資訊懶人包一文看懂。國防部今（15）日召開例行記者會，陸軍第十軍團參謀長王俊欽說明，「115年國防知性之旅」活動當天，成功嶺營區開放時間為10月24日上午8時至下午3時，提供本國籍民眾入場。當天活動現場將安排多項動態操演，包括AH-1W眼鏡蛇直升機分列式、UH-60M黑鷹直升機快速繩降、無人機動態演示及神龍小組定點跳傘等課目。靜態裝備展示則包括M1A2T戰車、海馬斯多管火箭系統、陸射劍二、愛國者飛彈及天弓飛彈系統等24項國軍裝備。此外，現場還規劃無人機專區、空氣槍射擊體驗，以及雲豹八輪甲車試乘、155公厘榴砲底火試拉等活動，讓民眾近距離認識國軍裝備與訓練。活動當天成功嶺營區，周邊也將實施交通管制。主辦單位規劃5處免費接駁點，分別為成功火車站、新烏日火車站、水湳轉運中心、經貿六免費停車場及成功副供站，民眾可搭乘接駁車前往營區。步行或搭乘公車前往的民眾，可由第1、3號門完成身分查驗後入場。為方便身心障礙人士參與，相關重要節點也配置復康巴士提供接送服務。同時提醒參觀民眾，務必攜帶身分證等附有照片的合法證件，以利現場查驗，另應留意周邊交通管制及接駁車資訊，預留交通時間。由於年底選舉將近，軍方特別提醒，國軍須嚴格遵守行政中立原則，活動當天禁止穿著政治或競選相關服飾，也不得在營區內張貼、散發競選文宣或競選小物。若民眾將政治標語、飄帶或競選小物帶入營區，現場官兵及工作人員將進行勸導，要求民眾遮蔽相關標示或避免露出，以維持國軍中立立場，確保營區開放活動順利進行。