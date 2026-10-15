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民進黨台北市長參選人沈伯洋今（15）晚在林森公園舉辦「市長，你給我聽好了！」中山大同場，也是選前最後一場肥皂箱活動。沈伯洋表示，未來若當選就任市長，仍會持續舉辦，直接傾聽市民心聲。沈伯洋指出，「市長，你給我聽好了！」互動平台上線至今共收集6萬則留言，其中中山、大同區共有8419則，最多留言點名大稻埕，而中山大同共同的痛點包含垃圾與垃圾桶、老鼠與鼠患、蟑螂蚊蟲問題；此外，中山還有二手菸議題，大同則是老城區問題，因此提出夜市長、女性安全審計、文化徑、綠色運輸、超級運動中心及老宅延壽區等，希望整體解決相關問題。沈伯洋強調，今天理論上是最後一場「市長，你給我聽好了！」肥皂箱，活動非常有趣也有意義，都是臨時公布讓附近民眾可以前來提問，作為市長要對民眾負責，要因應民眾需求做市政改革，也要讓民眾知道市府正在做的改革，若未來就任會繼續維持「市長，你給我聽好了！」針對民眾提及城市光榮感，沈伯洋指出，從學術研究的量化分析來看，城市光榮感最重要的來源是城市美感及人與人之間的連結，但北市都市更新進度緩慢，城市美感仍有改善空間，因此以「真、善、美」的理念解決，「真」是讓市民真實的意見能夠被反映，包含將地方文化歷史畫成地磚、招牌融入商圈在地特色，「善」是保障人權，照顧不同族群和小眾運動等，最後就會自然而然形成「美」。沈伯洋進一步說，城市光榮感不只來自外在環境，更取決於人與人之間的連結，當市民與朋友、鄰居的連結愈緊密，對城市的認同與光榮感也會愈強，因此提出各種政策解決人的孤單。對於有民眾好奇洋流的來去，沈伯洋說，洋流其實是由熱心、有勇氣又關心政治的人組成，即便選舉結束，只要發生大事相信還是會有很多人站出來，請不要擔心洋流會消失。