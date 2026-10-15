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日本職棒（NPB）高潮系列賽（Climax Series）決勝輪G2今（15）日持續進行，太平洋聯盟福岡軟銀鷹隊與北海道日本火腿鬥士隊前8局形成2：2平手，9局下栗原陵矢把握滿壘機會，一棒敲出再見滿貫彈，助隊以6：2氣走火腿隊，系列賽取得4勝0敗「聽牌」優勢，最快明（16）日贏球就能晉級日本大賽；中央聯盟阪神虎隊與橫濱DeNA海灣之星隊之戰，橫濱隊靠著8局上牧秀悟致勝陽春砲，以1：0險勝阪神隊，系列賽形成2勝1敗。手握2場「保送勝」的軟銀隊，前役把握火腿隊單局2次失誤以6：4逆轉奪勝，系列賽取得3勝0敗的優勢，雙方今日進行G2賽事，由上澤直之對決北山亘基。開賽火腿隊先發制人，清宮幸太郎把握得點圈機會，擊出適時安打，助隊先馳得點，隨後火腿隊攻佔滿壘，萬波中正雖然敲出雙殺打，但火腿隊進帳第2分，取得2：0領先。軟銀隊在3局下展開反擊，庄子雄大與正木智也連續2支長打替軟銀隊先追回1分，隨後近藤健介在一出局後補上得點圈安打，替軟銀隊扳平比分，從第4局起，雙方雖然有攻勢，但都未進帳分數，前8局打完，仍以2：2平手。軟銀隊在9局下突破僵局，把握火腿隊換投時機，突破福島蓮的投球，庄子雄大與周東佑京敲安，火腿隊選擇敬遠近藤健介，讓軟銀隊一出局攻佔滿壘，栗原陵矢掌握福島蓮偏高的失投球，一棒將球送上右外野看台，這發再見滿貫砲助軟銀隊以6：2氣走火腿隊，系列賽取得4勝0敗「聽牌」，明日再贏球就晉級日本大賽。中央聯盟阪神隊與橫濱DeNA隊之戰，前7局雙方以0：0平手，8局上牧秀悟從髙橋遙人手中擊出致勝陽春砲，終場橫濱隊就以1：0險勝阪神隊，系列賽拿下2連勝，系列賽形成2勝1敗，若明日再勝，將取得「聽牌」優勢。