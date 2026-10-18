農曆九月初九又稱「九九重陽節」，2026年重陽節落在國歷10月18日，除了向長輩表達關懷的「敬老節」，也是傳統祈福、祭祖的重要日子。重陽節為什麼要登高、吃重陽糕、佩戴茱萸嗎？今年3生肖被點名有望在重陽節後迎來好運，此外，各縣市重陽敬老禮金也陸續發放，部分長輩最高可領2萬元。《NOWNEWS今日新聞》整理重陽節由來、6大傳統習俗，以及2026年敬老禮金領取資格，一次看懂。
🟡重陽節為什麼叫「重陽」？
根據行政院《國情簡介》介紹，重陽節固定在每年農曆九月初九，古人認為奇數屬陽，「九」為最大的個位陽數，九月九日兩個陽數相重，因此稱為「重陽」，也叫「重九」。此外，「九」與「久」同音，兩個九也象徵長長久久、健康長壽，因此重陽節逐漸被賦予敬老孝親的意義。
至於重陽節為什麼要登高？根據國史館臺灣文獻館《臺灣民俗文物辭典》記載，南朝梁代吳均所著《續齊諧記》中，流傳著「桓景登高避災」的故事。相傳東漢時期，汝南男子桓景受到師父費長房提醒，農曆九月初九家中將發生災禍，必須帶著家人上山避難，同時佩戴茱萸、飲用菊花酒，最後全家平安躲過災難。
🟡重陽節6大傳統習俗
重陽節不只是敬老節，還有許多流傳已久的傳統習俗。根據行政院及國史館臺灣文獻館的民俗資料，常見習俗包括：
1、登高望遠：祈求平安、步步高升
重陽節最具代表性的習俗就是登高，古人相信農曆九月初九登高可以避災祈福，如今則逐漸演變成登山、健行、戶外踏青等活動，也象徵步步高升。
2、吃重陽糕：象徵好運連連
「糕」與「高」同音，吃重陽糕象徵步步高升、吉祥如意。台灣部分家庭也會準備發糕、麻糬等應景食品，祈求好運。
3、賞菊、飲菊花酒：祈求健康長壽
農曆九月適逢秋季，古人有賞菊、飲菊花酒的習俗，菊花被賦予長壽、高潔等象徵意義，如今不少人改以菊花茶取代菊花酒，延續傳統文化。
4、佩戴茱萸：避邪消災
古人會將茱萸放入香囊，佩戴在手臂或身上，希望藉此避邪、遠離災禍，這項傳統如今已不普遍，但仍是重陽節重要的文化象徵。
5、祭祖祈福：慎終追遠
重陽節也是傳統祭祖的日子，台灣部分祖籍漳州的家庭，會在農曆九月初九集中祭拜歷代祖先，稱為「作總忌」，象徵對祖先的追思與敬意。
6、敬老孝親：祝福長輩健康長壽
現代台灣最重視的重陽節習俗，就是敬老孝親，許多家庭會陪伴長輩用餐、出遊，部分地方政府也會舉辦敬老活動、致贈禮金，將傳統長壽寓意轉化成對長者的實際關懷。
🟡重陽節後3生肖運勢大翻轉
重陽節也被民俗命理視為轉運的時機，根據《搜狐網》生肖運勢說法，生肖雞、虎、牛被點名有望在10月18日重陽節後擺脫低潮，不僅事業出現轉機，財運還有機會一路旺到年底。
生肖雞：正財收入提升
屬雞的人重陽節過後運勢逐漸攀升，憑藉敏銳的觀察力與靈活頭腦，有望在工作中發現新機會，過去的努力逐漸獲得回報，正財收入也可能穩定成長。不過，仍要避免貪圖快速獲利，維持穩健理財的態度，才能把握好運。
生肖虎：貴人相助、開拓新財路
屬虎的人有望迎來新的發展機會，過去在職場上的努力逐漸受到肯定，也有機會獲得貴人提攜，開拓新的收入來源，財運被看好延續至12月。不過，要注意別因人情壓力承擔太多責任，凡事仍應量力而為。
生肖牛：事業轉機、升遷加薪
屬牛的人憑藉踏實努力的工作態度，有望在重陽節後迎來事業轉機，過去付出的心血逐漸獲得肯定，升遷、加薪機會增加。除了正財收入有望提升，投資理財也可能帶來額外收穫，只要穩健把握機會，事業與財運都有望同步成長。
🟡2026重陽敬老禮金誰能領？六都最高2萬元
除了重陽節習俗，各縣市政府也陸續發放重陽敬老禮金。根據行政院「我的E政府」公布的資料，多數縣市以65歲以上長者、55歲以上原住民為主要發放對象。
以六都2026年一般長者的重陽敬老禮金為例，發放金額如下：
◾台北市：65至84歲1500元、85至98歲3000元、99歲以上10000元。
◾新北市：65至79歲1500元、80至89歲2000元、90至99歲5000元、100歲以上20000元。
◾桃園市：65至98歲2500元、99歲以上20000元。
◾台中市：65至89歲2000元、90至94歲3000元、95至99歲5000元、100歲以上10000元。
◾台南市：65至99歲1500元、100歲以上10000元。
◾高雄市：65至89歲1500元、90至99歲5000元、100歲以上10000元。
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根據行政院《國情簡介》介紹，重陽節固定在每年農曆九月初九，古人認為奇數屬陽，「九」為最大的個位陽數，九月九日兩個陽數相重，因此稱為「重陽」，也叫「重九」。此外，「九」與「久」同音，兩個九也象徵長長久久、健康長壽，因此重陽節逐漸被賦予敬老孝親的意義。
至於重陽節為什麼要登高？根據國史館臺灣文獻館《臺灣民俗文物辭典》記載，南朝梁代吳均所著《續齊諧記》中，流傳著「桓景登高避災」的故事。相傳東漢時期，汝南男子桓景受到師父費長房提醒，農曆九月初九家中將發生災禍，必須帶著家人上山避難，同時佩戴茱萸、飲用菊花酒，最後全家平安躲過災難。
重陽節不只是敬老節，還有許多流傳已久的傳統習俗。根據行政院及國史館臺灣文獻館的民俗資料，常見習俗包括：
1、登高望遠：祈求平安、步步高升
重陽節最具代表性的習俗就是登高，古人相信農曆九月初九登高可以避災祈福，如今則逐漸演變成登山、健行、戶外踏青等活動，也象徵步步高升。
2、吃重陽糕：象徵好運連連
「糕」與「高」同音，吃重陽糕象徵步步高升、吉祥如意。台灣部分家庭也會準備發糕、麻糬等應景食品，祈求好運。
3、賞菊、飲菊花酒：祈求健康長壽
農曆九月適逢秋季，古人有賞菊、飲菊花酒的習俗，菊花被賦予長壽、高潔等象徵意義，如今不少人改以菊花茶取代菊花酒，延續傳統文化。
4、佩戴茱萸：避邪消災
古人會將茱萸放入香囊，佩戴在手臂或身上，希望藉此避邪、遠離災禍，這項傳統如今已不普遍，但仍是重陽節重要的文化象徵。
5、祭祖祈福：慎終追遠
重陽節也是傳統祭祖的日子，台灣部分祖籍漳州的家庭，會在農曆九月初九集中祭拜歷代祖先，稱為「作總忌」，象徵對祖先的追思與敬意。
6、敬老孝親：祝福長輩健康長壽
現代台灣最重視的重陽節習俗，就是敬老孝親，許多家庭會陪伴長輩用餐、出遊，部分地方政府也會舉辦敬老活動、致贈禮金，將傳統長壽寓意轉化成對長者的實際關懷。
🟡重陽節後3生肖運勢大翻轉
重陽節也被民俗命理視為轉運的時機，根據《搜狐網》生肖運勢說法，生肖雞、虎、牛被點名有望在10月18日重陽節後擺脫低潮，不僅事業出現轉機，財運還有機會一路旺到年底。
生肖雞：正財收入提升
屬雞的人重陽節過後運勢逐漸攀升，憑藉敏銳的觀察力與靈活頭腦，有望在工作中發現新機會，過去的努力逐漸獲得回報，正財收入也可能穩定成長。不過，仍要避免貪圖快速獲利，維持穩健理財的態度，才能把握好運。
生肖虎：貴人相助、開拓新財路
屬虎的人有望迎來新的發展機會，過去在職場上的努力逐漸受到肯定，也有機會獲得貴人提攜，開拓新的收入來源，財運被看好延續至12月。不過，要注意別因人情壓力承擔太多責任，凡事仍應量力而為。
生肖牛：事業轉機、升遷加薪
屬牛的人憑藉踏實努力的工作態度，有望在重陽節後迎來事業轉機，過去付出的心血逐漸獲得肯定，升遷、加薪機會增加。除了正財收入有望提升，投資理財也可能帶來額外收穫，只要穩健把握機會，事業與財運都有望同步成長。
除了重陽節習俗，各縣市政府也陸續發放重陽敬老禮金。根據行政院「我的E政府」公布的資料，多數縣市以65歲以上長者、55歲以上原住民為主要發放對象。
以六都2026年一般長者的重陽敬老禮金為例，發放金額如下：
◾台北市：65至84歲1500元、85至98歲3000元、99歲以上10000元。
◾新北市：65至79歲1500元、80至89歲2000元、90至99歲5000元、100歲以上20000元。
◾桃園市：65至98歲2500元、99歲以上20000元。
◾台中市：65至89歲2000元、90至94歲3000元、95至99歲5000元、100歲以上10000元。
◾台南市：65至99歲1500元、100歲以上10000元。
◾高雄市：65至89歲1500元、90至99歲5000元、100歲以上10000元。