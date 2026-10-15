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黃國昌重申藍白合作協議 承諾支持國民黨現任市長連任

被解讀爭取小草選票 蔣萬安：每位市民都是爭取支持的對象

蔣萬安喊藍白席次最大化 願與民眾黨議員參選人同台

九合一選舉倒數44天，台北市長蔣萬安今（15）日晚間接受民眾黨主席黃國昌網路節目《民眾有本4 直球問大事》專訪，兩人選前合體引發關注。媒體詢問，黃國昌是否會下達「軍令狀」，要求民眾黨支持者在台北市長選舉支持蔣萬安？黃國昌強調，當初藍白簽署政黨合作協議時，就已明確約定，針對國民黨現任縣市長爭取連任，民眾黨不會推出候選人，並會支持國民黨提名人選，「我們是一個說到做到的政黨，我答應過的事情就會做到」。蔣萬安今晚登上黃國昌網路節目，兩人在直播開始前一同接受媒體聯訪。被問到是否會要求台北市民眾黨支持者力挺蔣萬安，黃國昌表示，民眾黨與國民黨先前簽訂的政黨合作協議，第一條就已清楚說明，針對現任者爭取連任的縣市，民眾黨不會另外推出候選人，而是支持國民黨提名的現任首長。黃國昌舉例，自己與桃園市長張善政的互動一直相當良好，強調民眾黨會履行當初的政治承諾，「我們是一個說到做到的政黨，我答應過的事情就會做到」。至於蔣萬安此次主動登上黃國昌節目，是否與日前TVBS民調顯示，部分2022年支持黃珊珊的選民轉向支持民進黨台北市長參選人沈伯洋有關，進而希望爭取民眾黨支持者認同？蔣萬安回應，這4年來擔任台北市長，推動各項市政建設，所要照顧的市民不分黨派、年齡及職業，每一位市民都是他服務的對象，也是目前要爭取支持的對象，一直以來都是秉持這樣的理念。媒體也問到，國民黨台北市黨部先前傳出對民眾黨議員參選人下達站台禁令，引發部分民眾黨支持者不滿，蔣萬安未來是否仍會替民眾黨議員參選人輔選？蔣萬安強調，這次台北市議員選舉，目標就是讓藍白席次最大化，雙方一定會朝這個方向努力。他也表示，「兄弟齊登山、兄弟齊努力」，過去在許多活動及公開行程中，都很樂意與民眾黨議員及議員參選人共同爭取民眾認同，未來也不會改變。另，對於今晚專訪是否事先提供訪綱，黃國昌表示，自己向來不會事先透露提問內容，今晚主要是針對民眾關心的議題與蔣萬安交流，並笑說這不是立法院或議會質詢，大家可以放輕鬆。蔣萬安則回應，今天很高興來到節目，既然定調為直球對決，「那就球來就打」。