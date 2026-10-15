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網紅「一隻阿圓」今突發文說結束了一段非常長的關係，並寫下「沒有人比我們更理解彼此很用心看待的歲月」，讓人猜想是否與《木曜4超玩》製作人陳百祥分手，然而阿圓尚未進一步解釋，有網友發現她在一個月前與喬瑟夫拍約會影片，還羞問喬瑟夫約會尺度可以到哪，兩人都害羞狂笑。除了效果之外，兩人也坐下來深聊這幾年的變化，阿圓認為自己沒有過去那麼嗨，變得更加沉穩，問起近況，阿圓也是說拍片、發單曲、拍片，被工作塞滿。阿圓一個月前在YouTube上傳一支約會影片，對象是KOL兼演員的喬瑟夫，其實他們5年前也拍過約會影片，如今再次合作，有種又熟悉又陌生的感覺，阿圓還問，「那你覺得今天約會尺度可以到哪裡」，喬瑟夫嚇到抱胸，阿圓馬上解釋，「有些人會覺得不要碰到啊，不要幹嘛之類，我大概想了解而已。」瞬間飄出曖昧感。不過後來兩人開始深聊近況，喬瑟夫認為自己已經沒有過去那麼尖銳，生活也規律許多，甚至開始運動，笑喊以前認為運動、健康的生活會傷害他的靈魂，但現在已經改觀，酒也少喝很多，講一講笑說，「這是什麼勒戒影片嗎？」喬瑟夫也關心阿圓近況，她說，「拍片、發單曲、拍片。」生活完全被工作塞滿，她也認為自己變得沒那麼嗨，沒有那麼想填滿空間，反而沉穩許多。阿圓今突然曬出一張樹葉與天空的照片，寫下「今年的我結束了一段非常長的關係，回到真的需要在意自己的日子」，被猜測是與陳百祥情斷，阿圓更說，原本就很忙的生活，接下來可能會更忙。事實上，阿圓在2024年11月被拍到和陳百祥進出同一棟社區大樓，展開同居生活，阿圓事後也透過影片表達，希望保有隱私，不想時刻跟人交代，而陳百祥沒有露面，則是在影片中出聲，希望外界給予空間。