經典格鬥遊戲《快打旋風》真人版電影今（16）日上映，這回直接把玩家熟悉的「世界戰士格鬥大會」搬上大銀幕，由安德魯光司（Andrew Koji）飾演隆、諾亞森迪尼奧（Noah Centineo）飾演肯，卡莉娜梁（Callina Liang）則化身春麗；《水行俠》男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）也加入戰局，挑戰人氣角色布蘭卡。電影今起在台灣威秀等影城上映，預購指定電影票還有機會拿到限定海報、貼紙。
《快打旋風》真人電影在演什麼？隆、肯再次踏上格鬥擂台
《快打旋風》真人電影由傳奇影業（Legendary）與 CAPCOM 合作打造、派拉蒙影業發行，故事設定在1993年。原本已經分道揚鑣的隆與肯，因神祕女子春麗現身，再次被捲入戰鬥，並受邀參加下一屆「世界戰士格鬥大會」（World Warrior Tournament）。看似單純的格鬥大賽背後卻藏著致命陰謀，兩人不只得對付一名名強敵，也被迫面對彼此以及過去留下的心結。
電影由櫻井北尾（Kitao Sakurai）執導，除了隆、肯、春麗外，遊戲玩家熟悉的角色幾乎排排站登場，包括傑森摩莫亞飾演「布蘭卡」、WWE巨星羅曼瑞恩斯（Roman Reigns）飾演「豪鬼」、寇帝羅茲（Cody Rhodes）飾演「蓋爾」、大衛達斯馬齊連（David Dastmalchian）飾演「維加」，饒舌歌手50 Cent則飾演「拜森」，陣容橫跨好萊塢、音樂圈及職業摔角界。
官方也強調，新版《快打旋風》就是要把街機上的戰鬥搬到大銀幕，不只會出現玩家熟悉的角色，也少不了「波動拳」（Hadouken）、迴旋踢等招式。對一路從大型電玩、家用主機玩到《快打旋風6》的老玩家而言，可以在真人電影裡找找看究竟藏了多少遊戲彩蛋。
《快打旋風》威秀預購送限定海報！IMAX、4DX款不同
針對電影特典，威秀影城推出《快打旋風》預購粉絲活動，預購電影票即可獲得「對應版本海報＋A5獨家貼紙」1份。一般廳贈送電影主視覺 A3海報；IMAX、4DX 版本則改送由巴西駐台漫畫家盧卡斯設計的電影主題手繪A3特典海報，各版本數量有限、送完為止，每人每次最多領取4份。
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《快打旋風》真人電影由傳奇影業（Legendary）與 CAPCOM 合作打造、派拉蒙影業發行，故事設定在1993年。原本已經分道揚鑣的隆與肯，因神祕女子春麗現身，再次被捲入戰鬥，並受邀參加下一屆「世界戰士格鬥大會」（World Warrior Tournament）。看似單純的格鬥大賽背後卻藏著致命陰謀，兩人不只得對付一名名強敵，也被迫面對彼此以及過去留下的心結。
電影由櫻井北尾（Kitao Sakurai）執導，除了隆、肯、春麗外，遊戲玩家熟悉的角色幾乎排排站登場，包括傑森摩莫亞飾演「布蘭卡」、WWE巨星羅曼瑞恩斯（Roman Reigns）飾演「豪鬼」、寇帝羅茲（Cody Rhodes）飾演「蓋爾」、大衛達斯馬齊連（David Dastmalchian）飾演「維加」，饒舌歌手50 Cent則飾演「拜森」，陣容橫跨好萊塢、音樂圈及職業摔角界。
《快打旋風》威秀預購送限定海報！IMAX、4DX款不同
針對電影特典，威秀影城推出《快打旋風》預購粉絲活動，預購電影票即可獲得「對應版本海報＋A5獨家貼紙」1份。一般廳贈送電影主視覺 A3海報；IMAX、4DX 版本則改送由巴西駐台漫畫家盧卡斯設計的電影主題手繪A3特典海報，各版本數量有限、送完為止，每人每次最多領取4份。