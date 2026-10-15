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台美混血網紅「詹姆士派對」日前稱自己罹患肝癌中期並發起募款，卻遲遲沒公開診斷書，讓外界質疑他濫用同情心斂財，雖然昨（14）日秀出台大醫院的電腦斷層報告、醫療單據，仍無法取信於眾，今天稍早，詹姆士派對表示已經拿到診斷證明書，確定是肝癌第3期，自己哭了好一陣子，前同事也跳出來聲援，「他這個人不會騙人」，讓此事件再度引發網友關注。今天傍晚，詹姆士派對在社群平台發文寫下：「拿到診斷證明了！肝癌第3期。哭了好久，哭到現在只有力氣坐在醫院發呆。」貼文一發出，不少網友湧入留言替他加油打氣，不過也有人依舊無法相信其罹癌，「結果還是不PO診斷證明書」、「說個笑話，台灣人很有愛心」、「診斷證明書可以PO嗎？」對於網友的酸言酸語，一名自稱是詹姆士派對的前同事表示：「跟他相處了一段時間，他這個人不會騙人，那些沒懂的人也不要裝懂，有捐錢給他的人等他病好了，我相信他自己也會跟大家好好詳細說明，每個人都有自己的苦衷。他不是那種不努力的，以前每天跟他一起上班，他真的每天都很努力到半夜才回家，也是一個很善良的男孩，祝福你早日康復。」昨天，詹姆士派對上傳新影片，首度出示台大癌症醫院的相關證明，他先是秀出一份9月底的英文CT（電腦斷層）報告，上面明確標示診斷結果為「HCC」（Hepatocellular carcinoma），即肝細胞癌，接著再公開台大癌症醫院的住院單，並同步展示部分醫療費用單據，上頭顯示住院支付費用為7070元。詹姆士派對表示，自己已經完成健保給付的核磁共振（MRI）檢查，以及自費4000多元的ICG肝功能檢測，目前經醫師評估因為腫瘤分布位置不適合手術，後續將安排電燒治療，針對先前隱瞞相關證據的原因，他解釋是因為自己罹患憂鬱症、心理生病，一時間無法面對網友排山倒海的訊息與質疑，才會延遲公布手上的資料。