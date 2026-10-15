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七月對人工智慧（AI）概念股而言是個慘淡的月份，當時短暫修正後反彈強勁且迅速。進入十月後，人工智慧領域概念股同樣表現不佳。然而，摩根大通（JPMorgan）全球策略團隊這次預期，市場將不會出現如上次那般迅速且強勁的反彈行情。根據MarketWatch報導，摩根大通分析師帕尼吉爾佐格魯（Nikolaos Panigirtzoglou）向投資人指出，目前市場缺乏逢低買進的意願、企業庫藏股實施規模縮減、可提供跌深買盤支撐的空頭部位減少，且交易所交易基金（ETF）中所持有的槓桿資產規模也高於以往。他認為，對於持有AI基礎設施股票的投資人來說，這暗示著一個令人擔憂的訊號，儘管目前面臨賣壓，但從籌碼面或資金流向的角度來看，這些股票似乎尚未出現超賣跡象。他特別提到，這波衝擊AI概念股的最新震盪，最初同樣是從韓國市場傳出。作為AI浪潮下「賣鏟子」交易的兩大巨頭——記憶體晶片大廠 SK 海力士（SK Hynix）與三星電子（Samsung Electronics），過去一個月股價已下跌近三分之一。引發賣壓的催化劑如出一轍，市場擔憂AI資本支出熱潮放緩，以及中國競爭對手帶來的廉價威脅，正侵蝕其成長動能與利潤空間。近幾週來，隨著投資人在高利率環境下對成長前景感到焦慮，加上 Anthropic 與 OpenAI 等生成式 AI 龍頭遲遲無法實現盈利，整個 AI 生態系賣壓顯著加劇。以費城半導體指數 ETF（SOX）為例，在過去五個交易日中已下跌 10%；同期間，如英特爾（Intel）等美國晶片概念股跌幅亦相當。帕尼吉爾佐格魯指出，ETF 投資人曾在韓國市場首波拋售時，透過槓桿與非槓桿基金進場接盤；然而在十月上演來自韓國的賣壓 2.0中，幾乎看不到這類買盤跡象。此外，他也觀察到，今年七月時，在美國上市的最大韓國 ETF（EWY）融券空頭部位曾顯著增加。然而到了本月，空頭規模幾乎沒有改變。報告同時指出，美國記憶體晶片 ETF（如 VanEck 半導體 ETF 「SMH」或 Roundhill 記憶體 ETF DRAM）的空頭基數同樣偏低。這意味著當市場下跌時，空頭回補的買盤較少，無法阻止、放緩或逆轉跌勢。帕尼吉爾佐格魯指出另一個潛在風險，在於槓桿型記憶體 ETF 的資產管理規模相對於標的股票總市值的比重。該比率越高，槓桿對股價波動的放大效應就越劇烈。此比率在七月底觸底後，於八月與九月再度攀升。在第二季開出亮眼獲利成績後，SK 海力士與三星電子曾宣布總額達 400 億美元的庫藏股計畫，並已於十月中旬提前執行完畢。他研判，七月底時並沒有出現這種庫藏股買盤中斷的斷崖期，這代表本次市場要上演復甦恐怕難上加難。