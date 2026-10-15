我是廣告 請繼續往下閱讀

AIDC用5%就會引起民怨 9%就是電網上限

儲能不是萬靈丹 使用綠電可減少社會反彈

台灣長期關注綠能媒體《Reccessary》今（15）日發布AI資料中心（AIDC）能源政策白皮書，提到2020年原先預估資料中心用電量持平，但實際上這些年AIDC卻是成長逾6成，2030年更可以達到746 TWh，約2.6 個台灣的全年總用電量，而單靠儲能設施無法擴充整體容量，認為廠商還是要設法擴充綠電，更可以消弭社會對於設置AIDC的反彈聲浪。隨著AI蓬勃發展，代表背後算力的AIDC以及其支撐的電力也備受關注。Reccessary新能源資深分析師、白皮書共同作者蔡宥潔表示，2010年到2018年資料中心是每一年平均成長4.4%，2020年當時也推估會按照此增幅，但實際上是2023年資料中心的用電量，成長62%，2025年更是比2023年再增加3成。2030 年全球 AI 晶片帶動的資料中心年用電量將達 611 至 877 TWh，基準情境為 746 TWh，相當於2.6 個台灣的全年總用電量。而用電量僅是一部分的問題，AIDC同時面臨饋線不足的問題，根據國際能源署（IEA）預估，2031年，5座申請的AIDC就會有1座是因為饋線的關係而延遲。而即便有辦法排上饋線，同樣也會面臨社會問題。蔡宥潔說，當AIDC用電占全部總電網用電量5%，就會影響到民生生活；6.25%政府就會開始介入管制，而當達到9%就是國家電網的上限，將會有民眾開始抗議AIDC不應該存在，強調AIDC不像是設廠可以帶來就業機會，GPU使用龐大電力卻且不雇用人，社會觀感只會更差。對此，白皮書探討 AIDC 透過盤點自主發電、再生能源配置、設施級儲能、UPS／BBU 與供配電、微電網控制、算力與能源調度、冷卻與熱管理，以及模組化擴充等 8 項設計。蔡宥潔提到，很多廠商可能直覺儲能可以解決問題，但首先儲能電池不同功能，如安全負載及控制供電穩定等，但就如一台手機電池不可能永遠百分之百健康，儲能電池不會充到百分之百，也不一直維持健康狀態，因此實際容量會來得更低。「儲能對於AIDC來說是完全不夠用的」，必須要搭配電池儲能系統（BESS）、不斷電系統（UPS）、備援電池模組（BBU）才可以充足，更要考慮到自建燃氣發電機組。再者，在綠電部分，有些廠商會認為自己本身電力都不夠了，怎麼可能再使用綠電。但她表示，以馬來西亞為例，據說新申請的AIDC需要用至少30%的綠電，更應該退一步想，如果AIDC本身就是用電怪獸，「如果它還是一個碳排很多的用電怪獸，這樣社會可不可以接受這件事情」，應更前瞻性地思考，採用部分用電是綠電，這會讓社會接受度提升。她總結，台灣政府應該要公布現有饋線容量，以及針對自行準備儲能的業者提供補助，因為這些廠商正在減少台灣電網壓力，也要鼓勵AIDC採取光儲合一系統，達到產業發展與地方和諧的雙贏。