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▲火箭中鋒申京擁有優異的高位策應與低位進攻能力，面對雷霆禁區防守將是一大觀察焦點。（圖／美聯社／達志影像）

開打時間 客隊 主隊 賽事焦點 07:30 AM 多倫多暴龍 紐約尼克 尼克拚熱身賽首勝、雷納德再戰紐約 08:30 AM 奧克拉荷馬雷霆 休士頓火箭 杜蘭特領軍火箭迎戰雷霆

▲暴龍球星雷納德重返多倫多後首場熱身賽僅出賽約17分鐘便攻下21分，展現進攻效率。（圖／美聯社／達志影像）

2026-27年NBA新賽季開打進入倒數，季前熱身賽今（16）日僅安排2場比賽，但兩場都有十足話題性。休士頓火箭將在主場迎戰奧克拉荷馬雷霆，杜蘭特（Kevin Durant）、申京（Alperen Şengün）領軍的火箭，將透過最後一場熱身賽檢驗新賽季攻守體系；另一邊，衛冕軍紐約尼克前一戰竟以98：148慘敗多倫多暴龍，創下50分的巨大差距，兩隊相隔不到3天再度碰頭，尼克能否在主場討回顏面成為焦點。以下《NOWNEWS》整理10月16日NBA熱身賽完整賽程、焦點對戰及台灣區轉播資訊。火箭今年休賽季持續補強爭冠陣容，除了杜蘭特與申京兩名進攻核心，球隊也迎回傷癒復出的控球後衛范弗利特（Fred VanVleet），並補進史馬特（Marcus Smart）與波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanović），希望改善過去半場進攻過度依賴個人單打的問題。火箭日前在澳門與達拉斯獨行俠進行2場季前賽，雙方各拿下1勝。其中火箭的先發陣容由范弗利特、阿門．湯普森（Amen Thompson）、杜蘭特、小史密斯（Jabari Smith Jr.）及申京組成，試圖兼顧進攻組織、鋒線防守與禁區策應。從這兩場比賽可以看出，范弗利特回歸後，火箭不必讓申京或杜蘭特承擔過多持球組織工作；史馬特則能提供第二陣容所需的防守強度與傳球能力，讓火箭有機會增加轉換進攻比例。不過，火箭上季進攻節奏偏慢，場均回合數在聯盟排名後段，因此能否在保有防守強度的前提下提升攻防轉換速度，仍是總教練烏度卡（Ime Udoka）需要解決的問題。雷霆熱身賽目前取得1勝3敗，前一戰以114：112險勝印第安納溜馬，終於終結季前賽3連敗。此役面對火箭，也將是球隊例行賽開始前最後一次檢驗陣容的機會。雷霆在休賽季出現部分輪替變動，為了管理薪資結構，陸續送走多特（Luguentz Dort）、威金斯（Aaron Wiggins）及喬（Isaiah Joe）等球員，因此新賽季不只是吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、傑倫．威廉斯（Jalen Williams）與霍姆格倫（Chet Holmgren）三大核心的延續，更要重新建立板凳端的防守與外線火力。本場最值得觀察的是雷霆禁區防守能否限制申京的高位策應。申京擅長在肘區持球，利用掩護後的短傳、背框腳步與手遞手配合創造進攻機會；雷霆則需要依靠霍姆格倫的護框、鋒線協防與弱邊輪轉，切斷火箭外圍射手的接球空間。反過來說，火箭也必須防範雷霆的持球突破與快速分球，尤其吉爾吉斯-亞歷山大一旦切入禁區吸引包夾，雷霆便能透過外圍轉移尋找空檔。另一場由紐約尼克主場迎戰多倫多暴龍，兩隊前一戰才在多倫多交手，結果暴龍以148：98狂勝尼克50分，讓衛冕軍吞下熱身賽4連敗。不過，這場懸殊比分有其特殊背景。尼克當時正值背靠背賽程，總教練布朗（Mike Brown）安排布朗森（Jalen Brunson）等多名主力休息，改由麥克布萊德（Miles McBride）、艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）及懷斯曼（James Wiseman）等球員擔任先發。相較之下，暴龍使用更完整的主力陣容，首節就取得42：22領先，上半場更以86：47拉開39分差距，全場團隊投籃命中率達57.3%，三分球命中率也有38.6%，充分展現進攻火力。尼克整場三分球命中率僅17.1%，無論外圍投射、失誤控制還是攻守轉換，都遭到暴龍壓制。暴龍前一場最大焦點，則是雷納德（Kawhi Leonard）重返多倫多後首度穿上暴龍球衣出賽。這位曾在2019年率隊奪下隊史首冠的球星，僅出賽約17分鐘便攻下21分、5籃板及2抄截，展現相當高的進攻效率。除了雷納德，暴龍還有巴恩斯（Scottie Barnes）、巴瑞特（RJ Barrett）與莫瑞-波耶斯（Collin Murray-Boyles）等鋒線戰力。其中巴恩斯與莫瑞-波耶斯前一戰分別拿下19分，讓暴龍在禁區切入、外線投射與防守換防方面，都有更多不同的組合選擇。2026-27 NBA熱身賽可以去哪裡看？NBA官方付費串流平台，可透過手機、平板及電腦觀看，實際提供場次依地區轉播權而定。台灣NBA賽事轉播管道之一，熱身賽是否播出須依當日節目表確認。可透過中華電信MOD、Hami Video及ELTA.tv查詢相關轉播安排。提供即時比分、賽程、球員數據與比賽精華。