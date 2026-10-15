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黃國昌送透明相機邀自拍 蔣萬安回贈大巨蛋紀念球

攜手平定「安鼠之亂」 黃國昌認了打地鼠有偷練

蔣萬安打出955分 黃國昌當場喊「甘拜下風」

台北市長蔣萬安今（15）日晚間登上民眾黨主席黃國昌的網路直播節目《民眾有本4》，兩人開場就上演趣味互動。黃國昌先送上透明相機，邀請蔣萬安自拍，蔣萬安則回贈台北大巨蛋紀念球，隨後兩人更玩起打地鼠遊戲，號稱要攜手平定「安鼠之亂」。最後黃國昌拿下550分，蔣萬安則一口氣打出955分，讓黃國昌當場直呼「甘拜下風」。蔣萬安今晚接受黃國昌直播專訪，兩人在正式進入訪談前，先互贈小禮物。黃國昌表示，近期蔣萬安自拍三連拍的照片引發網友關注，因此節目小編特別準備一台透明相機，邀請蔣萬安直接自拍。蔣萬安也準備了回禮，笑說因為今天節目主打「直球對決」，所以特別送上台北大巨蛋紀念球。黃國昌收到後透露，自己其實真的會打棒球，從小學就開始接觸棒球，當時還擔任一壘手，只是後來放棄了棒球夢。隨後，兩人進入打地鼠遊戲環節，稱是要「攜手平定安鼠之亂」。黃國昌率先挑戰，過程中動作相當迅速，讓一旁的蔣萬安忍不住稱讚，「滿厲害的，你有偷練喔？」黃國昌也大方承認，「我承認我有偷練」。蔣萬安繼續在旁觀戰，不斷稱讚黃國昌反應很快、幾乎沒有失誤，「很精準打到耶！你好認真喔，你練很久喔？」黃國昌則連忙否認，最後拿下550分。輪到蔣萬安上場後，他也認真投入打地鼠遊戲，最後一口氣拿下955分。看到成績出爐，黃國昌也忍不住稱讚蔣萬安打地鼠相當厲害，當場表示「我甘拜下風」，讓直播專訪，開場就充滿笑聲。