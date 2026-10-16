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洛杉磯湖人隊在今年夏天最重要的操盤之一，就是與里夫斯（Austin Reaves）簽下一份全新升級的延長合約，這份合約將確保他至少留隊至2029-30賽季。這名後衛獲得了一筆高達1億8000萬美元的合約，考量到他過去幾年的出色表現，這份大約絕對是實至名歸。根據主跑湖人新聞的記者布哈（Jovan Buha）透露，這份新合約是球團多年來對里夫斯充滿信心的結果，他已經蛻變為球隊陣中僅次於唐西奇（Luka Doncic）的核心球星，湖人也為了她放棄交易多名明星後衛。布哈指出：「他們在唐西奇的交易案中保住了里夫斯。過去幾年來，湖人曾有機會獲得莫瑞（Dejounte Murray）、拉文（Zach LaVine）、福克斯（De'Aaron Fox）以及楊恩（Trae Young），他們原本有潛力交易來全明星等級的球員。但他們願意為了這些人放棄里夫斯嗎？他們不斷給出否定的答案。」福克斯是其中較為有趣的球員，因為當他確定要離開沙加緬度國王隊時，湖人曾被外界猜測是這位全明星後衛的潛在下家之一。但福克斯隨後在2024-25賽季被交易至聖安東尼奧馬刺隊，而湖人則選擇留住里夫斯，後者也順利打出了生涯新高、具備全明星水準的賽季。在賽季結束後，市場上也出現了其他傳聞，像是阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）和布朗（Jaylen Brown）等超級球星都曾一度進入交易市場。這兩名球員在現實考量下，確實是值得湖人送走里夫斯的交易對象，但湖人在這兩場搶人大戰中都不是最熱門的球隊。布哈進一步補充：「交易里夫斯的門檻非常高。更何況，他們才剛與他完成續約。我對湖人目前對待里夫斯態度的理解是，如果他們真的要交易他，那必須是為了大幅提升球隊等級。舉例來說，對方必須是明確排名前20名、甚至前15名的頂級球星，且球團認為他確實比里夫斯更好。」如果在去年夏天真的發生交易，福克斯絕對是一個合理的選項。儘管效力於國王隊，他仍是聯盟頂尖的得分型後衛，絕對有能力成為唐西奇身邊可靠的第二得分點。然而，已經身披紫金戰袍的里夫斯，用實力證明了自己就是那個最佳人選。里夫斯至今的職業生涯發展相當不可思議。他在2021年選秀會上落選，如今卻創造歷史，成為史上第一位獲得頂薪合約的落選秀。另一方面，福克斯則帶領馬刺隊打進NBA總冠軍賽，並與文班亞馬（Victor Wembanyama）聯手讓球隊成為爭冠勁旅。與里夫斯一樣，福克斯也獲得了一份巨額合約，但他的是一份4年2億2900萬美元的更大合約。湖人或許不會同意滿足這種合約要求，因為即使是福克斯，他的合約也比里夫斯大得多。不僅是福克斯，布哈提到的大多數名字都身背巨額合約，除了莫瑞之外，其餘合約總值都超過2億美元。總結來說，里夫斯成為了一個更實惠的選項，他是一名具備全明星水準、且能為球隊提供巨大貢獻的優質球星。