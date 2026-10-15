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士商路砍樹引爭議 黃國昌引查核結果替蔣萬安澄清

網傳砍樹方便中共無人機 蔣萬安：真的非常荒謬

蔣萬安：4年種4.2萬棵喬木 未來再種4萬棵

台北市近日路樹移除爭議延燒，台北市長蔣萬安今（15）日晚間接受民眾黨主席黃國昌直播專訪，被問到「蔣萬安是不是伐木工？」蔣萬安直言，網路上充斥許多不實說法，讓市府同仁疲於奔命。黃國昌更提到，有網友指控北藝大後門砍樹是為了「方便中共無人機攻擊」，痛批公共政策討論不該一開始就抹紅、扯陰謀論。蔣萬安也直呼「真的非常荒謬」，黃國昌更反諷，「要方便無人機，應該去砍凱道上的樹吧？去砍北藝大幹嘛？」黃國昌在節目中提到，近期網路流傳士林士商路整排樹木遭攔腰砍斷的照片，引發外界質疑。蔣萬安解釋，相關樹木位於私人土地，因樹根生長影響人行道鋪面，才進行移除，後續也會補植，並非市府任意砍樹。黃國昌則引用事實查核中心的查證結果指出，士商路的黑板樹確實位於私人土地，因樹根造成路面不平，地主申請改種其他樹種，認為網路流傳的說法忽略相關背景。蔣萬安也舉例，過去有網友指控市府為了設置直飲台而砍樹，但經市府調閱資料後，發現該處原本就沒有樹木，讓他無奈表示，這類不實訊息不僅誤導民眾，也讓市府同仁疲於奔命。黃國昌接著秀出網友貼文，內容聲稱北藝大後門整排樹木遭砍，是為了方便中共無人機攻擊。他直言，民眾對路樹移除有疑問，當然可以要求市府說明，但不應一開始就抹紅、訴諸陰謀論，反而模糊真正需要討論的公共政策問題。蔣萬安聽完也表示，類似說法不只一篇，網路上有不少貼文將台北市路樹移除與中共無人機連結，「我覺得這個真的是非常荒謬」，何況台北市還有這麼多高樓大廈。黃國昌則忍不住反諷，「要方便無人機，應該去砍凱道上的樹吧？去砍北藝大幹嘛？」蔣萬安強調，市府近4年已種植約4萬2000棵喬木，未來4年也規劃再種植4萬棵，並非外界所稱不斷砍樹。他表示，市府已透過「小樹保衛站」網站公開路樹移除、移植的相關原因及背景，包含樹木病害、自然腐朽等情況，民眾若對路樹處理有疑慮，都可以上網查詢，了解實際情形。