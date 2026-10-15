我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒中信兄弟今年球季「開低走高」，上半季墊底、下半季奪冠，在季後挑戰賽以3勝2敗險勝統一7-ELEVEn獅，10月17日將與味全龍進行史上首次「龍象爭霸戰」。兄弟隊長王威晨今（15）日回顧球隊本季表現，他坦言確定晉級台灣大賽的當下心中非常感動，想到全隊今年所經歷的一切，在與球迷致詞時內心百感交集，「我平常是個很能忍住不哭的人，但那時候如果再講下去真的會掉眼淚，所以我就簡短講幾句。」王威晨直言，球隊能夠從上半季墊底到下半季封王，確實很不容易，「上半季的戰績有點對不太起來，就反映出結果沒那麼好。下半季當發現對得起來的時候，勝場就來了。」身為隊長，王威晨必須兼顧個人成績與團隊戰績，「在這過程必須不斷調整，等對得起來、勝場來了，大家就會希望固定在這種贏球模式，連勝就跟著來了。」王威晨坦言，他沒有特別去想「逆襲」這件事，「如果能上半季就拿冠軍，誰會想要等到下半季才拿？沒有人會這樣想，我知道我們常拿下半季，但這沒有絕對。」王威晨強調，當然會希望球隊往後上半季、下半季都拿冠軍，「這當然是最好的目標，不會特別設定在下半季兄弟就一定會拿冠軍，沒有特別想這件事。」兄弟雖然下半季奪冠，但季後挑戰賽在手握1場「保送勝」的情況下，遭到獅隊逼出G4「生死戰」，最終以3勝2敗驚險晉級台灣大賽。王威晨透露，當天賽後總教練平野惠一請他代為致詞，「那時候我蠻感動的，回顧從上半季到下半季，從我的角色去看整支球隊，包括我自己，一直很努力在做對的事情。」王威晨說，身邊的隊友、教練團、隊職員以及球迷給予很大的支持，「從贏球當下到我要講話時都蠻感動的。我平常是個很能忍住不哭的人，但那時候如果再講下去真的會掉眼淚，所以我就簡短講幾句，不想掉眼淚。一直到當天晚上回去，心裡都還是百感交集，想到球隊內部經歷的這一切，的確非常不容易。」兄弟將與龍隊進行中職台灣大賽史上首次「龍象爭霸戰」，身為球二代，王威晨回憶兒時在臺北市立棒球場，曾目睹球迷丟水、丟便當的激動畫面。不過對他來說，「龍象大戰」與其他比賽沒有太大差別，「每隊都不好打、都很強，所以能奪下半季冠軍，真的是全隊一起努力得來的。」