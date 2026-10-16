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洛杉磯湖人隊於14日在陣容邊緣進行了數項微調，這些舉動似乎是為了旗下G聯盟（G League）附屬球隊在2026-27賽季的開幕做準備。球團先是裁掉了先前簽下Exhibit-10訓練營合約的神射手史威德（Cole Swider），以騰出空間用同樣的合約簽下後衛楊恩（Jahmir Young）。然而，楊恩在NBA名單上的時間僅維持了幾個小時，湖人隨即將他裁掉，轉而與25歲的前鋒泰特瓊斯（Aniwaniwa Tait-Jones）簽下另一份Exhibit-10合約。湖人附屬的G聯盟球隊在經過搬遷與品牌重塑後，更名為科切拉谷湖人隊（Coachella Valley Lakers），目前正為首個賽季積極備戰。史威德、楊恩與泰特瓊斯都是該隊即將到來的新賽季潛在名單。若他們加入附屬球隊並待滿至少60天，三人除了標準的G聯盟薪資外，還有資格獲得最高達9萬1000美元的Exhibit-10獎金。湖人已擁有史威德與楊恩在G聯盟的球員回歸權，而尚未在該聯盟出賽過的泰特瓊斯，則成為湖人發展體系中備受期待的新戰力。這位身高6呎6吋（約198公分）的前鋒在2025年NBA選秀會上落選後，曾代表多倫多暴龍隊參加夏季聯賽。隨後他轉戰拉脫維亞，加盟Valmiera Glass VIA隊，並在2025-26賽季打出令人驚豔的表現，成為聯盟最耀眼的球星之一。泰特瓊斯不僅幫助球隊奪下聯賽與盃賽冠軍，更榮獲拉脫維亞-愛沙尼亞籃球聯賽總決賽MVP的殊榮。他在30場出賽中，場均貢獻15.9分、6.8籃板、2.7助攻與1.2抄截，整體投籃命中率高達55.3%。出生於紐西蘭威靈頓的泰特瓊斯，擁有豐富的美國大學籃球經歷。他在大四賽季場均繳出19.1分、5.4籃板、3.6助攻與1.2抄截的優異成績單，並包辦了2025年大西區聯盟（Big West）的年度最佳球員、年度第一隊以及錦標賽MVP等大獎。選秀專家曾評價他擁有在2號與3號位遊走的理想身材，不僅具備良好的運動能力，更懂得運用閱讀比賽的能力來創造優勢，出色的腳步移動也讓他在防守端深具潛力。隨著多名主力後場球員離開湖人G聯盟球隊，加上部分球員可能獲得更多在NBA層級出賽的機會，科切拉谷湖人隊的陣容面臨不小變動。泰特瓊斯的加入，預期將與楊恩、史威德等人共同撐起球隊的外圍火力，為球隊帶來國際賽經驗與極具發展潛力的得分能量。