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美國9月整體及核心生產者物價指數（PPI）稍早公布，無論月增幅與年增幅皆遠超市場預期。美股早盤科技股持續重挫，費城半導體指數大跌400點。美股主要指數15日早盤，截止至台灣時間晚間10時，道瓊工業指數小漲148點，漲幅0.3%；那斯達克指數下跌276點，跌幅1.04%；標普500指數小跌33點，跌幅0.43%；費城半導體指數大跌472點，跌幅4.04%。個股部分，台積電ADR大跌5%、輝達下跌超過3%、AMD重挫6%；記憶體族群包含美光、SK海力士ADR與SanDisk重摔超過5%；光通訊三雄Lumentum、Coherent、祥茂光電跌幅全面超過10%。台指期夜盤在美股開盤後跳水，下跌超過400點，來到46510點。根據CNBC報導，美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）今天公布的數據顯示，9月PPI月增1.3%、年增6.3%，分別創下2022年3月與12月以來最大月增幅及年增幅。道瓊（Dow Jones）調查的經濟學家原先預測，9月PPI將月增0.6%、年增5.5%。報導提到，能源價格是推升PPI的重要因素之一，中東衝突造成石油供應減少，進而推高燃料價格。排除食品、能源與貿易服務後的9月PPI則為月增0.5%、年增5%。