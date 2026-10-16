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我們只能說是華西街菁英！」難得展現不同於舞台上的時尚都會感。



除了全新辦公大樓外，MV取景也踩點近期在Threads上累積 超過200萬點閱、引發熱烈討論的南港機廠社會住宅空中跑道， 鼓鼓漫步在醒目的紅色跑道上，隨著音樂自在舞動， 一邊享受悠閒愜意時光，一邊將絕美夜景盡收眼底，愜意氛圍為MV 增添不少亮點。



▲鼓鼓（左）和牛奶穿上西裝宛如華爾街菁英。（圖／相信音樂提供） 牛奶跳完就忘 鼓鼓笑超沒默契



〈暴風〉MV首播當下，鼓鼓與牛奶也開啟社群直播， 陪伴歌迷一起第一時間看MV，也分享拍攝過程中的幕後趣事。 兩人更現場示範〈暴風〉舞蹈，有歌迷敲碗想看牛奶跳〈暴風〉 最初的Demo版本舞蹈，牛奶卻笑說：「我全部忘記了！」 讓鼓鼓忍不住在一旁笑喊：「這樣就各跳各的！我跳一版你跳一版， 就真的超不整齊了！」逗趣互動讓直播笑聲不斷。







台灣天團五月天日前傳出花6億買下有南港第一豪宅之稱的「世界明珠」整層商辦，當作全新的辦公大樓，相信音樂旗下藝人呂思緯（鼓鼓）推出專輯《Vitamin G》，新歌〈暴風〉MV就是在世界明珠拍攝，奢華的接待大廳、停車場全公開。鼓鼓的新歌〈暴風〉MV是在相信音樂位於南港的全新辦公大樓拍攝，帶領歌迷搶先直擊接待大廳與停車場，乾凈利落的裝潢，天然崗石色澤溫潤，大器又典雅，設計也多走奢華現代風，強調空間的流暢度。在豪宅拍攝，鼓鼓和牛奶穿上西裝，被同事笑說看起來就像置身華爾街的專業人士，牛奶忍不住幽默自嘲：「