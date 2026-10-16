台灣天團五月天日前傳出花6億買下有南港第一豪宅之稱的「世界明珠」整層商辦，當作全新的辦公大樓，相信音樂旗下藝人呂思緯（鼓鼓）推出專輯《Vitamin G》，新歌〈暴風〉MV就是在世界明珠拍攝，奢華的接待大廳、停車場全公開。

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五月天6億商辦開箱！接待大廳超奢華

鼓鼓的新歌〈暴風〉MV是在相信音樂位於南港的全新辦公大樓拍攝，帶領歌迷搶先直擊接待大廳與停車場，乾凈利落的裝潢，天然崗石色澤溫潤，大器又典雅，設計也多走奢華現代風，強調空間的流暢度。

在豪宅拍攝，鼓鼓和牛奶穿上西裝，被同事笑說看起來就像置身華爾街的專業人士，牛奶忍不住幽默自嘲：「我們只能說是華西街菁英！」難得展現不同於舞台上的時尚都會感。

除了全新辦公大樓外，MV取景也踩點近期在Threads上累積超過200萬點閱、引發熱烈討論的南港機廠社會住宅空中跑道，鼓鼓漫步在醒目的紅色跑道上，隨著音樂自在舞動，一邊享受悠閒愜意時光，一邊將絕美夜景盡收眼底，愜意氛圍為MV增添不少亮點。

▲鼓鼓（左）和牛奶穿上西裝宛如華爾街菁英。（圖／相信音樂提供）
▲鼓鼓（左）和牛奶穿上西裝宛如華爾街菁英。（圖／相信音樂提供）
牛奶跳完就忘　鼓鼓笑超沒默契

〈暴風〉MV首播當下，鼓鼓與牛奶也開啟社群直播，陪伴歌迷一起第一時間看MV，也分享拍攝過程中的幕後趣事。兩人更現場示範〈暴風〉舞蹈，有歌迷敲碗想看牛奶跳〈暴風〉最初的Demo版本舞蹈，牛奶卻笑說：「我全部忘記了！」讓鼓鼓忍不住在一旁笑喊：「這樣就各跳各的！我跳一版你跳一版，就真的超不整齊了！」逗趣互動讓直播笑聲不斷。


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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...