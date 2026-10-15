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網友質疑剪綵未謝柯文哲 蔣萬安舉燈會、雙城論壇反駁

從台北通到幸福住宅 蔣萬安：市政是一棒接一棒

舉陳水扁、馬英九政策延續為例 蔣萬安：北士科也是如此

台北市長蔣萬安今（15）日接受民眾黨主席黃國昌節目「民眾有本4 直球問大事」專訪。節目尾聲，黃國昌整理網友提問，有網友認為蔣市府有不少政績剪綵，但為何都不見對柯文哲有公開道謝？蔣萬安強調，自己不只一次在公開場合感謝柯文哲，「市政是一棒接一棒」，「我非常非常感謝柯市長率領的團隊」，才能讓自己接下這一棒，持續往前走。黃國昌今專訪蔣萬安，有網友問到，「市政是一棒傳一棒，今天很多剪綵是前任種樹才有的果實，但卻沒看見對柯文哲有公開道謝？為什麼剪綵時候，都沒有謝謝柯文哲？」對此，蔣萬安說，大家可以看到在很多重要施政建設，不管剪綵、開幕，例如上任第一年舉辦台灣燈會，他都有公開感謝柯文哲，感謝柯當時帶領團隊用心籌辦，才讓燈會辦得這麼成功盛大。蔣萬安還說，記得上任第一年，雙城論壇出發前也特別感謝柯文哲打下基礎、維持兩座城市的交流，也看到柯文哲大氣祝福赴上海交流一切順利。另外，蔣萬安也表示，柯文哲任內推動許多重要政績與建設，包括翡翠水庫原水管線接通，他也特別在當天典禮上感謝柯文哲，正是因為柯當時的魄力與執行力，才能讓大台北地區有更乾淨、穩定的供水，「這都是我真真實實感謝柯前市長」。蔣萬安強調，「市政是一棒接一棒」，今天許多得以推動的建設，不管是捷運、大巨蛋，或是友善育兒措施，包括上任後推出的好孕專車等，很重要的基礎就是柯文哲任內建立的台北通系統，「所以我非常非常感謝柯市長率領的團隊，做了很多重要的建設，在這基礎上我才能接下這一棒，持續往前走」。蔣萬安還說，包括社宅興建也是，市府推出幸福住宅，讓新婚夫妻及育有6歲以下兒童的家庭可以優先入住社宅，政策推出後獲得正面回應，中央也跟進推動婚育宅，「但我要強調，之所以能推動幸福住宅，當然也是柯前市長大力推動社宅興辦的成果之上」。蔣萬安也提到，市政延續不只發生在柯文哲交棒給他的過程，過去前市長陳水扁推動垃圾不落地，奠定基礎後，接任的馬英九才能進一步推動垃圾隨袋徵收，顯示許多政策都是歷任市府團隊接力完成。蔣萬安強調，自己一直都有肯定柯文哲任內的重要政績與建設，正因為過去打下的基礎，才能讓現在的市府團隊持續推動各項成果，包括輝達落腳北士科也是如此。