《NOWNEWS今日新聞》記者開箱主打5道首度亮相的新菜，推薦口感豐富的「全羅道年糕牛肉餅」、罪惡甜點「拉絲年糕」。

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涓豆腐：朝鮮御膳5大年糕新品！10/16開賣

▲涓豆腐《朝鮮御膳》5大年糕新品，今10月16日開賣。（圖／記者蕭涵云攝）

▲涓豆腐引進韓國爆紅的「年糕麵」，推薦「脆錦辣湯年糕煲」嚐鮮沾泡韓式辣湯吃法。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「金絲餃子年糕湯」牛388元／豬378元。（圖／涓豆腐dubuhouse.com.tw）

記者推薦「拉絲年糕」罪惡甜點！「全羅道年糕牛肉餅」必吃

《NOWNEWS今日新聞》記者開箱新菜，推薦「全羅道年糕牛肉餅」398元，上桌後淋入主廚特調醬汁，厚實牛肉餅裡吃得到Q彈年糕、搭配討喜的甜香肉汁風味，推薦全家聚餐小孩、長輩都應該會喜歡。

▲記者認為大人小孩應該都會喜歡「全羅道年糕牛肉餅」的討喜口味。（圖／記者蕭涵云攝）

記者趁熱時夾起、可以拉出長長的牽絲，既療癒又罪惡。

▲「黑糖金磚炸年糕」拉起長長牽絲好療癒。（圖／記者蕭涵云攝）

免費吃涓豆腐！年糕79折最新優惠 加購年糕潔面乳

瓦城集團生日慶！「滿滿MOOOM」5款吊飾盲袋開搶

集團生日獻禮」活動，消費滿額招待人氣招牌菜。



◾️ 瓦城、非常泰、1010湘、 時時香及 SHANN SHANN： 內用單筆消費滿2500元，即可獲贈「指定招牌餐點」兌換券1張， 包括瓦城「風味椒麻雞」、非常泰「泰北當紅炸子雞」、1010湘 「酥炸口水雞」、時時香「蒜泥白肉瀑布」及 SHANN SHANN「台灣鳳梨鮮蝦球」。



◾️ 樂子the Diner、YABI KITCHEN、BOBO： 內用單筆消費滿2000元，可分別獲贈「是拉差楓糖炸雞（4 塊）」、「檳城香炒粿條」與「蝦醬雞翅」兌換券。



▲瓦城集團生日慶優惠活動，招待人氣招牌菜。（圖／瓦城泰統集團） 大心：內用單筆消費滿500元，即贈人氣「啾心鮮蝦棒」兌換券。



贈送餐點皆可於下次消費滿足指定條件時使用，滿額贈活動期間至1 1月15日止，兌換券限於11月30日前使用完畢。



◾️ 瓦城「滿滿MOOOM」小夥伴！ 以瓦城最膾炙人口、象徵圓滿的「經典月亮蝦餅」 為靈感，首度發表象徵代表「陪伴、給予、快樂、祝福與分享」的5大全新角色「滿滿MOOOM」，化身可愛吊飾盲袋。凡消費滿額即可集章兌換。



▲瓦城月亮蝦餅「滿滿MOOOM」小夥伴。（圖／瓦城泰統集團）



豆府餐飲集團旗下品牌涓豆腐，今天10月16日推出全新菜單《朝鮮御膳 重返餐桌：年糕秘錄》。將韓劇餐桌上的靈魂食材「年糕」，巧妙包裝韓國古代御廚「尚膳官」的宮廷秘錄，總共收錄11道精緻料理，更喜歡吃韓式料理的美食控有口福了！韓式料理涓豆腐，10月16日推出全新《朝鮮御膳 重返餐桌：年糕秘錄》，將韓國餐桌上的靈魂食材「年糕」，巧妙包裝成宮廷秘錄，帶領饕客體驗朝鮮王朝的宴席。本次新菜單共收錄11道精緻料理，其中包含5道首度亮相的全新菜色，以創新與經典交織的絕妙滋味攻佔味蕾，翻開菜單，彷彿跟著韓國古代御廚「尚膳官」的腳步走進朝鮮王朝的宴席。除了「韓式宮廷炒年糕」338元、「海鮮辣炒年糕」388元、「黑松露炸醬起司年糕」368元等經典菜色，全新「韓式辣燉牛肉鍋」688元，選用來自韓國辣醬與蒜末大火爆炒，加入主廚秘製牛肉高湯，燉煮出濃郁香辣湯頭，加入牛肉塊、鮮嫩牛五花與牛肉丸搭配Q彈年糕與蔬菜。道地的韓式辣年糕湯裡，搭配冬粉、魚板與溏心蛋，搭配青椒鑲肉、元寶餃、蔬菜餅及海苔粉絲捲組成的綜合炸物拼盤。建議以炸物沾取辣湯、或甚至浸泡在湯裡，還原韓劇裡常見吃辣炒年糕配炸物的熱門吃法。秋冬季節，，Q彈口感與濃郁湯頭很對味，加上飽滿餃子、嫩肉片、大白菜與多種鮮菇並鋪上金絲蛋皮，暖心開吃。 而Q彈「黃金起司炸魚糕」淋上起司醬，一口咬下濃郁的莫札瑞拉起司還牽絲。涓豆腐還新推出Binggrae特調咖啡系列，以韓國原裝進口的Binggrae調製出「香蕉牛奶咖啡」、「草莓牛奶咖啡」與「哈密瓜牛奶咖啡」售價皆為128元。據了解官方可是費時兩年研發並透過特殊的水煎法烹調。還有涓豆腐新菜上市，10月16日至11月30日加碼優惠活動：◾️單筆消費滿888元，即可獲得《御膳秘錄》一本，可隨機抽一張「御膳殘頁拼圖貼紙」、貼入《御膳秘錄》中對應的料理，該料理（限下次使用）。◾️幸運抽中「尚膳官貼紙」，直接（限下次使用）。◾️消費滿888元，可享限量加購「韓國Arencia年糕潔面乳」一罐120g特價299元（原價699元，數量有限換完為止）。有如年糕般軟嫩Q彈的特殊質地，能搓出綿密泡沫深層清潔毛孔、還能像保濕泥膜般厚敷。◾️參與《御膳秘錄》中的「王室加碼─線上刮刮卡活動」，有機會刮中雙人組合餐或其他免費料理。瓦城泰統集團自1990年創立，2026年生日慶，10月8日（四）至11月15日（日）特別推出「