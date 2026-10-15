我是廣告 請繼續往下閱讀

▲怡琪騎Ubike不小心摔車，導致下巴裂開而縫針，她也宣布即刻停工一個禮拜養傷。（圖／怡琪IG@ichi.527）

中信兄弟啦啦隊PS女孩怡琪擁有身高170公分修長比例，以及清秀又甜美的五官，被球迷暱稱「小王淨」，今（15）日她公開一張騎腳踏車發生車禍、下巴破洞縫針的照片，嚇壞不少粉絲，怡琪透露隊友短今和經紀人第一時間衝到醫院陪伴，讓她相當感謝。曝光的照片，怡琪由下往上自拍，可見下巴處已經包紮完畢，不過還是可見紅腫的傷口露出，手臂也用紗布包裹，她表示，今天騎Ubike的時候發生摔車意外，導致破相，「抱歉大家，幹了件蠢事，下巴縫了針，工作先暫停一週，然後再次呼籲騎腳踏車要小心，以後還是乖乖開車...」此外，怡琪感謝經紀人乖姐、好友短今第一時間前往醫院陪伴她，稍早，怡琪再度更新動態，透露爸媽從台中開車來台北載她回家休養，而短今也轉發怡琪受傷的照片，隔空喊話對方「以後騎Ubike請戴全罩安全帽」。怡琪擁有高䠷衣架子身材，加入PS女孩約3年，雖然外表看起來纖細、嬌柔，但她的興趣和專長包含武術和室內設計，在普遍以舞蹈、模特兒出身的啦啦隊員中非常少見，而身為啦啦隊新星，怡琪私下非常努力提升自己，她曾經透露，為了熟悉球隊龐大的應援曲庫，連睡覺和起床時都會不停播放應援歌來聽，積極進取的態度備受粉絲讚賞。