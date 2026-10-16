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▲ 甲仙區後援會會長曾玉霖並送上象徵節節高升的甘蔗，祝福賴瑞隆順利當選。（圖／翻攝畫面）

高雄市長候選人賴瑞隆15日接續成立甲仙、杉林後援會，接續提出「山城樂活2.0」願景，主張從農業產銷、醫療交通及特色觀光三大面向升級，以打造「大旗美原民山城路」為目標，串起客家、原民和平埔文化，把東高雄山城觀光推向國際。賴瑞隆今天接續成立甲仙、杉林後援會包含立委邱議瑩、前內政部長余政憲、林富寶議員、林慧欣議員參選人、里長、地方農會代表、後援會幹部皆出席力挺，展現高雄山城大團結氣勢。甲仙區後援會會長曾玉霖並送上象徵節節高升的甘蔗，祝福賴瑞隆順利當選。賴瑞隆除謝謝在地立委、後援會總督導的邱議瑩委員長期為地方爭取資源，包含農業推廣、基礎設施的建設，都讓甲仙杉林的鄉親生活品質大幅提升；尤其一直以來都在立法院經濟委員會為農民權益發聲，照顧廣大務農鄉親。賴瑞隆指出，甲仙是山城的大門，未來台 86 線延伸內門、新威大橋延伸國道 10 號里港交流道，將讓大旗美聯外更便捷；並會全力推動捷運紫線延伸大旗美可行性評估。賴瑞隆也提出「山城樂活2.0」的政策願景，期盼透過農業產銷、醫療交通、特色觀光三大升級，讓山城的美被更多人看見。包含加強青農青創輔導，幫山區的好農產打開通路；進一步整合榮總、義大、旗山醫院等資源，建立完整的長輩照護網；並以打造「大旗美原民山城路」為目標，串起客家、原民和平埔文化，把東高雄山城觀光推向國際。邱議瑩表示，甲仙杉林鄉親的需求我們一直牽掛著，照顧地方的腳步也從未停歇。邱議瑩呼籲所有鄉親，務必將支持的力量化作實際的選票，讓「隆捲風」席捲高雄，懇請大家堅定支持賴瑞隆接棒陳其邁，也讓「雙林」林富寶、林慧欣攜手進入議會，共同延續大高雄的進步發展。甲仙後援會曾玉霖會長表示，感謝前輩先進們對甲仙的照顧，也拜託大家11月28日市長支持賴瑞隆，議員支持民進黨提名的林富寶、林慧欣，讓他們高票當選，繼續為高雄、甲仙建設努力。會長更送上象徵節節高升的甘蔗，祝福賴瑞隆年底如願當選，帶領高雄繼續進步。余政憲表示，年底選戰的關鍵就在投票率，每一票都是推動高雄繼續向前的力量。懇請甲仙杉林鄉親11月28日一定要出門投票，更要催票、拉票，把投票率衝高，用最大的力量支持賴瑞隆當選高雄市長，延續高雄進步。賴瑞隆最後喊話，選戰倒數44天，拜託各位鄉親踴躍投票，十人拉百票，百人拉千票，務必要力拚市長當選、議會過半，讓山城大發展，高雄大進步。