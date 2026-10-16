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▲阿圓（左圖）、米鹿當年交往時一度論及婚嫁，是那時網紅圈人氣頗高的螢幕情侶。（圖／一隻阿圓、米鹿IG＠deerdeer_milu、nanaciaociao）

YouTuber「一隻阿圓」昨（14）日發文表示「今年結束了一段非常長的關係」，疑似和節目《木曜4超玩》前製作人陳百祥結束近2年戀情，令粉絲唏噓，而她之前還有一段與同業米鹿（傑米鹿）長達5年的感情，最終也是以分手收場，阿圓當時發文痛訴不婚和不愛了的原因，主要是兩人經濟狀況不對等、金錢觀差異及長期缺乏男方的關心。一隻阿圓和米鹿從2015年開始交往，她曾經為了支持男方的事業發展，從台南北上到台北打拚，靠著打工和寫部落格維持生計，米鹿曾經旅居韓國，阿圓當時也追隨其腳步前往當地生活、拍片，並與男友一起接下韓國婚紗業配，一度論及婚嫁，是當時網紅圈人氣頗高的螢幕情侶。不過後來一隻阿圓事業起步較米鹿來得快，雙方在金錢和未來規劃上開始逐漸產生落差與壓力，2020年初，阿圓主動向米鹿提出分手，同年4月，女方在社群平台上證實雙方已經分手一段時間，米鹿隨後發布影片與聲明吐露分手心境。沒想到，當時部分網友責怪一隻阿圓「紅了就拋棄男友」，阿圓便在IG發布多則動態，坦露5年來的委屈與心累，包括男方家長擔心兩人太過衝動而不贊同婚事、米鹿長期在經濟與情感上對她產生依賴與冷落，讓為了這段感情做了非常多妥協與犧牲的自己，最終感到孤立無援而決定放手。對此，米鹿隨後也發文向一隻阿圓道歉，坦承阿圓在這段關係中的確有許多犧牲，自己未能及時理解阿圓的想法，以及解決兩人之間的問題，並強調感情沒有誰對誰錯，希望外界停止攻擊阿圓，最終兩人也和平退回朋友關係。