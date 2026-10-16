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日本「北海道新聞」駐俄羅斯庫頁島的一名男性記者今井裕紀，在當地飯店遭俄國聯邦安全局（FSB）以涉嫌從事間諜活動為由逮捕，引發日本政府強烈抗議；俄國還公布這名記者被上銬關在鐵籠內的影片，引發日本輿論譁然。日本首相高市早苗15日談到俄方指控間諜一事，嚴正強調並沒有這樣的事。根據NHK報導，針對俄羅斯情治單位宣布拘留北海道新聞記者一事，日本政府已向俄方提出交涉，要求俄方儘速提供相關資訊。日方目前正在加速確認記者遭拘留的具體情況，並研擬必要的應對措施。俄羅斯聯邦保安局（FSB）於13日宣布，在遠東薩哈林州（庫頁島）以涉嫌從事間諜活動為由，拘留了北海道新聞由南薩哈林斯克（Yuzhno-Sakhalinsk）支局的日籍男性記者。對此，日本外務省歐洲局長中村仁威於14日召見俄羅斯駐日大使諾茲德列夫（Nikolay Nozdrev），要求俄方儘速提供資訊、對該名記者給予人道關懷，並安排日方人員與記者接觸。此外，針對俄方公布疑似拘留過程的影像，日本政府認為俄方在未向日方說明的情況下單方面發布訊息，表達了強烈抗議。根據日俄雙方締結的領事條約規定，無論當事人意願為何，若一國在境內拘留對方國家公民，均須立即通報對方國家，日本外務省透露，截至15日晚間6時30分，俄方仍未依約通報，日本政府官員也尚未能與該名記者進行「領事會面」。高市早苗15日強調，「各國國內法不同，我們還不清楚對方指控的內容，但日本將堅定向俄羅斯傳達自己的立場。目前保護日本國民極為重要，我們將把心力集中在這件事上」；當被問到俄方指控該名記者從事間諜活動時，高市早苗強調，完全沒有這樣的事。國際非政府組織「保護記者委員會」（CPJ）統計，俄羅斯目前至少拘留了30名與採訪活動相關的記者。這30人中有過半數（18人）為俄羅斯本土記者，其餘12名則主要為烏克蘭記者，這些記者被控叛國罪或散布假新聞等罪名，其中刑期最長者達22年。內閣官房長官木原稔表示：「遺憾的是，目前日方尚未能與被拘留的國人取得聯繫。我們將全力爭取一刻也不延誤地實現領事會面，以確認其健康狀況。政府將持續向俄方提出嚴正交涉並採取必要應對措施，確保國人安全。」針對日本外務省歐洲局長中村仁威召見俄駐日大使諾茲德列夫一事，俄羅斯駐日大使館於15日在社群媒體發表聲明。聲明指出，諾茲德列夫大使在大使館與中村局長會面時重申俄方一貫立場，宣稱：「日本情報機關為了損害俄羅斯國家安全，重金或以其他方式吸納包含日本記者在內的平民蒐集機密資訊，這是俄方絕無法容忍的」；俄方聲明最後強調：「有關本案的調查工作，將嚴格依照俄羅斯法律程序進行。」