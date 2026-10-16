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37歲前新北國王球星林書豪（Jeremy Lin）去年宣布退休後，今天正式揭曉下一步，將加入美國體育媒體《ESPN》擔任籃球分析師。林書豪也在社群網站幽默寫道：「終於不再失業了！人生新篇章正式開始。」林書豪在2025年結束職業球員生涯，卸下征戰多年的球衣。退休後他一度表示，短期內成為教練或牧師的可能性都不高，希望先把時間留給家人，重新感受球場之外的生活。如今林書豪確定轉換身分，加入《ESPN》擔任分析師。從過去站在場上閱讀防守、指揮進攻，轉為透過螢光幕解析比賽，也成為他退休後第一份正式曝光的新工作。事實上，林書豪踏進媒體圈並非毫無準備。他在2026年3月曾於《NBA Today》進行為期3天的客座分析，節目中針對唐西奇（Luka Dončić）的單打選擇與防守閱讀提出解析，受到球迷好評。到了尼克與馬刺交手的2026年NBA總冠軍賽，林書豪再度獲邀加入《ESPN》轉播團隊，參與《NBA Today》、《SportsCenter》及賽前節目《Hoop Streams》，與安德魯斯（Malika Andrews）、溫德霍斯特（Brian Windhorst）、歐古米克（Chiney Ogwumike）等人共同分析賽事。林書豪之後也在NBA夏季聯賽首度嘗試場邊實況轉播，逐步累積不同類型的播報經驗。從短期客座、總冠軍賽棚內分析到實戰轉播，如今正式加入《ESPN》，代表他的球評能力已獲得美國主流體育媒體肯定。林書豪曾透露，球員時期從未想過退休後會成為球評，甚至一度對這份工作有些排斥。不過，實際參與節目後，他逐漸改變看法，希望利用自身經驗，提供球迷更深入的戰術觀點與正面內容。相較一般退役球員，林書豪的職業生涯橫跨NBA、中國職籃與台灣職籃，曾擔任球隊主控，也歷經板凳、傷病與不同聯盟文化。他對後衛閱讀防守、球隊輪替及更衣室角色的理解，將成為分析比賽時的重要優勢。林書豪在2011至12年賽季效力紐約尼克期間，掀起席捲全球的「林來瘋」。2023年返台加盟高雄17直播鋼鐵人，同年9月轉戰新北國王，完成與弟弟林書緯並肩作戰的心願。效力國王期間，林書豪先後幫助球隊拿下PLG及TPBL總冠軍，完成跨聯盟連霸，隨後於2025年宣布退休。如今他不再以球員身分站上球場，卻將透過《ESPN》繼續留在籃球第一線，為職業生涯開啟另一條跑道。