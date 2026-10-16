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拿坡里大披薩199元！6塊炸雞或烤雞209元

199元大披薩！

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三商炸雞桶買一送一！6塊青花椒炸雞199元

買一送一！

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▲三商炸雞桶買一送一！相當於炸雞買5送5。（圖／三商炸雞jgssg.com.tw）

拿坡里又殺紅眼！官方表示，大披薩199元、6塊炸雞或烤雞209元，月月慶速食優惠今天10月16日起、吃到10月25日光復節連假。三商炸雞表示，5塊炸雞桶買一送一、相當於炸雞買5送5，6塊青花椒炸雞特價199元。《NOWNEWS今日新聞》整理10月速食優惠一次掌握。拿坡里月月慶優惠活動限時登場，10月16日至10月25日，138間全台門市（西湖店不適用），外帶或內用都有好康：◾️（原價390元）。（原價390元）。提醒大家，披薩可加價100元升級新品披薩；雞肉部位恕不挑選；6塊炸雞可＋30元升級6塊咔滋雞腿。今天起吃到月底10月25日光復節連假好划算。三商炸雞表示，「人氣炸雞季」活動別忘記，即日起至11月4日，連假內用或外帶都有炸雞優惠：◾️（原價650元），口味可選義式、脆皮、原味或辣味。（原價420元）。（原價194元）。提醒大家，炸雞部位為隨機；外送平台不適用。