拿坡里又殺紅眼！官方表示，大披薩199元、6塊炸雞或烤雞209元，月月慶速食優惠今天10月16日起、吃到10月25日光復節連假。三商炸雞表示，5塊炸雞桶買一送一、相當於炸雞買5送5，6塊青花椒炸雞特價199元。《NOWNEWS今日新聞》整理10月速食優惠一次掌握。
拿坡里大披薩199元！6塊炸雞或烤雞209元
拿坡里月月慶優惠活動限時登場，10月16日至10月25日，138間全台門市（西湖店不適用），外帶或內用都有好康：
◾️199元大披薩！不限口味「大披薩」特價199元（原價390元）。
◾️「6塊炸雞／6塊烤雞」特價209元（原價390元）。
提醒大家，披薩可加價100元升級新品披薩；雞肉部位恕不挑選；6塊炸雞可＋30元升級6塊咔滋雞腿。今天起吃到月底10月25日光復節連假好划算。
三商炸雞桶買一送一！6塊青花椒炸雞199元
三商炸雞表示，「人氣炸雞季」活動別忘記，即日起至11月4日，連假內用或外帶都有炸雞優惠：
◾️買一送一！買5塊炸雞桶送5塊炸雞桶、相當於「買一送一」共10塊炸雞特價325元（原價650元），口味可選義式、脆皮、原味或辣味。
◾️6塊青花椒炸雞「2隻雞腿＋2塊腿排＋2塊雞翅」特價199元（原價420元）。
◾️「經典牛丼刈包（可換是拉差泡菜豬排刈包）＋義式原味雞翅＋飲料」特價99元（原價194元）。
提醒大家，炸雞部位為隨機；外送平台不適用。
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拿坡里月月慶優惠活動限時登場，10月16日至10月25日，138間全台門市（西湖店不適用），外帶或內用都有好康：
◾️199元大披薩！不限口味「大披薩」特價199元（原價390元）。
◾️「6塊炸雞／6塊烤雞」特價209元（原價390元）。
提醒大家，披薩可加價100元升級新品披薩；雞肉部位恕不挑選；6塊炸雞可＋30元升級6塊咔滋雞腿。今天起吃到月底10月25日光復節連假好划算。
三商炸雞表示，「人氣炸雞季」活動別忘記，即日起至11月4日，連假內用或外帶都有炸雞優惠：
◾️買一送一！買5塊炸雞桶送5塊炸雞桶、相當於「買一送一」共10塊炸雞特價325元（原價650元），口味可選義式、脆皮、原味或辣味。
◾️6塊青花椒炸雞「2隻雞腿＋2塊腿排＋2塊雞翅」特價199元（原價420元）。
◾️「經典牛丼刈包（可換是拉差泡菜豬排刈包）＋義式原味雞翅＋飲料」特價99元（原價194元）。
提醒大家，炸雞部位為隨機；外送平台不適用。