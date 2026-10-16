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▲史庫柏（Tarik Skubal）預計在國聯冠軍賽第5戰先發，但道奇必須先贏下G4，才有機會把球交到王牌手中。（圖／美聯社／達志影像）

衛冕軍洛杉磯道奇力拚世界大賽3連霸，卻在國聯冠軍賽陷入巨大危機，第3戰以2：6不敵密爾瓦基釀酒人，系列賽0勝3敗遭到聽牌。今（16）日迎來非贏不可的G4，洋基傳奇球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）直言，道奇正打著本季最糟糕的棒球，但仍未宣判衛冕軍死刑。道奇在國聯冠軍賽前3戰全部落敗，挑戰世界大賽3連霸的道路岌岌可危。這也是道奇隊史在7戰4勝制季後賽中，第2次陷入0勝3敗的絕對劣勢。道奇上一次遭遇如此困境，已經要追溯至1966年世界大賽，當時他們遭巴爾的摩金鶯直落4橫掃。如今相隔60年再度連輸系列賽前3場，G4已沒有任何犯錯空間。現任《FOX Sports》球評的羅德里奎茲談到道奇近況時毫不留情，直言：「有一點可以確定，他們現在正打著本季最糟糕的棒球，尤其是在進攻端。」道奇前3戰合計只攻下7分，雖然不乏上壘及得分機會，卻始終缺少適時安打。第3戰一度在6局下以2：1逆轉，仍因未能擴大領先，加上投手群7局上失守，最終遭釀酒人反撲。不過，羅德里奎茲仍不認為系列賽已經結束。他表示，道奇陷入0勝3敗後，心理壓力反而可能稍微降低，因為球隊已不必再思考如何拿下整個系列賽，眼前唯一任務就是先贏G4。「明天只要全力爭取1勝就好，道奇過去5年已經多次完成4連勝。」羅德里奎茲表示，衛冕軍仍有足夠的陣容深度與連勝能力，關鍵是先把系列賽延長。羅德里奎茲進一步指出，如果道奇能夠守住G4，接下來第5戰預計將由史庫柏（Tarik Skubal）先發，屆時系列賽可能再次出現變化。「如果明天贏球，第5戰還有史庫柏，到了那個時候，誰知道會發生什麼事呢？」羅德里奎茲說，「他們肯定不希望讓釀酒人在自己的主場慶祝晉級。」傳奇名將「老爹」歐提茲（David Ortiz）也認同羅德里奎茲的看法。他認為，當系列賽從0勝0敗變成0勝3敗，球員承受的心理壓力反而可能比開打前更輕，因為已經沒有退路，也沒有繼續害怕輸球的空間。「當你跌到谷底，就已經沒有什麼可以失去的了。」歐提茲表示，「不需要再繃緊神經，只要順著比賽節奏走。你已經沒有退路，只能繼續向前，畢竟你已經體驗過谷底的感覺。」大聯盟史上只有2004年波士頓紅襪曾在7戰4勝制系列賽完成「讓3追4」，當時他們正是在美聯冠軍賽逆轉淘汰洋基。道奇如今若想複製史上僅有一次的奇蹟，第一步仍是先在G4止敗。