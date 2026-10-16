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金子半之助：升級套餐贈「主餐買一送一券」！週年慶優惠

▲金子半之助秋冬推薦「極盛軟殼蟹御膳」。（圖／金子半之助tendon.kingoshou.com）

▲日本橋海鮮丼辻半回歸「山海和牛火鍋」，感謝祭推出珠寶盒「主餐第二件66折」優惠。（圖／日本橋海鮮丼辻半tsujihan.kingoshou.com/）

日本橋海鮮丼辻半：主餐第二件66折！

10月美食優惠週年慶來了！金子半之助表示，2026感謝祭推出「天丼買一送一」佛心優惠，秋冬推薦30公分巨無霸野生穴子魚、軟殼蟹開吃；日本橋海鮮丼辻半則有海鮮珠寶盒「主餐第二件66折」，《NOWNEWS今日新聞》整理划算吃法一次掌握。日本天婦羅丼飯「金子半之助」，主打極致酥脆的天婦羅工藝，嚴選頂級食材搭配秘傳百年醬汁，以天丼深受台灣消費者喜愛。秋冬季節，推薦豪華「江戶前天丼」，吃得到嚴選長達30公分的巨無霸野生穴子魚，搭配鳳尾蝦、干貝等豐富海鮮，新品大啖整隻「極盛軟殼蟹御膳」，海味十足的「鰻舞極大丼」。（數量有限，送完為止）；套餐包含特選小菜、飲品與海帶味噌湯。提醒大家，優惠券限下次消費使用，兌換至11月30日；天婦羅大巨蛋門市不適用；平日周一至周五限定，例假日及國定假日不適用；優惠不併用、單筆消費限使用乙張，贈送主餐以價低者為主。端出頂級海鮮珠寶盒的「日本橋海鮮丼辻半」，秋冬好評回歸「山海和牛火鍋」，開吃油脂豐潤的和牛捲搭配鮮甜紅甘與飽滿文蛤。（數量有限，送完為止）。提醒大家，優惠券限下次消費，兌換至11月30日；平日周一至周五限定；優惠不併用、單筆消費限使用乙張，以價低者為優惠。